夏日消暑神器｜日媒實測5款冰爽噴霧 3款獲A級瞬間降溫 Gatsby/Biore也上榜？

炎炎夏日，戶外活動難以避免，從酷熱街道走進室內，總想瞬間降溫。冰爽噴霧成為不少人的隨身法寶。日本權威評測雜誌《MONOQLO》近日測試了市面5款人氣冰爽噴霧，從「降溫效果」、「清涼感」及「易用性」三方面綜合評分，結果有3款獲得A級評價，其中一款更被譽為「冰桑拿」級體驗。

日媒《MONOQLO》評測5款人氣產品 3款獲A級

冰爽噴霧可為身體局部降溫，即使在上下班途中，也能瞬間享受清爽的感受。此外，噴霧式的設計也十分方便攜帶。《MONOQLO》評測團隊在實驗室中以熱像儀記錄噴灑前後的體表溫度變化，同時由測試員親身感受清涼程度，並評估噴霧擴散方式、可否倒置使用等便利性。團隊公布5款冰爽噴霧測試結果：

各款A級冰爽噴霧實測結果及評價⬇⬇⬇

《MONOQLO》評測5款冰爽噴霧名單：

第4位（3.33分）B級：小林製藥中暑對策Kinkin身體噴霧（日圓¥674，約HK$37）

第4位（3.33分）B級：Icy King Super Cool Body Mist（日圓¥598，約HK$33）

第2位（3.67分）A級：Oxy Deo Shower Non Fragrance（日圓¥498，約HK$27）

第2位（3.67分）A級：Biore Cooling Body Mist Unscented（日圓¥710，約HK$39）

第1位（4.00分）A級：Gatsby Crazy Cool Body Mist Ice Ocean（日圓¥498，約HK$27）

《MONOQLO》評測冠軍冰爽噴霧有何優點？

在各款冰爽噴霧中，「小林製藥中暑對策Kinkin身體噴霧」獲得最後一名，測試員未能確認明顯的體表降溫效果，但仍能感受到一定清涼感，可倒置使用，便利性佳。

「Biore Cooling Body Mist Unscented」和「Oxy Deo Shower Non Fragrance」並列第二位。測試員指，「Biore Cooling Body Mist Unscented」噴灑後體表溫度確實下降，霧氣極為細膩，擴散均勻，可倒置噴灑。惟皮膚表面清涼感較不明顯，適合追求實際降溫而非體感冰涼的用家。

至於「Oxy Deo Shower Non Fragrance」含微細粉末，噴後肌膚保持柔滑。使用前後體表溫度變化不大，但清涼感明顯，而且可倒置使用。適合喜歡乾爽觸感的人士。

第1位的是「Gatsby Crazy Cool Body Mist Ice Ocean」，獲得Best Buy的稱號，噴一下即感受到強烈清涼感，冷霧效果如同置身「冰桑拿」，有效緩解烈日下的悶熱。可倒置使用，攜帶方便。

資料來源：日本雜誌《MONOQLO》

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