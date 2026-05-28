生薑敷腋下除臭狐？食藥署揭恐過敏傷膚 專家拆解汗臭真正元兇是細菌

夏日體味問題困擾不少港人，未踏入7、8月已有不少網民大呻「越嚟越臭」，體味、狐味、汗味交織亦令人困擾。網上曾流傳「天然除臭」秘方，其中一個說法是：「用生薑塗抹或濕敷腋下，可以抑制狐臭」，到底這偏方是否有效？官方曾表示這方法有錯，更指出真正改善要靠科學方法！

生薑、梳打粉、醋同樣無效 胡亂塗抹反傷肌膚

台灣食藥署指，隨意使用生薑這類刺激性物質，容易導致皮膚敏感、發炎甚至灼傷；而真正改善臭狐的方法只有求醫、微波治療或手術，坊間偏方切勿輕信。

生薑、梳打粉、醋同樣無效 胡亂塗抹反傷肌膚

食藥署同時表示，梳打粉、醋等也無法治療臭狐。這些物質不僅不能改善腋下汗臭或多汗問題，反而容易造成肌膚刺激、受傷。保持腋下肌膚乾燥是最基本的護理，若異味長時間不散，應諮詢醫生，千萬不要迷信偏方，以免產生不可預知的風險。

臭味真相：不是汗水本身的氣味

重症科醫生黃軒解釋，很多人誤以為汗臭是汗水直接散發的味道，其實剛分泌出來的汗水幾乎是無味的。真正的元兇是皮膚上的細菌！皮膚表面佈滿微生物，某些細菌特別喜歡汗水中的蛋白質和脂肪。當汗水與細菌相遇，細菌會分解這些養分，產生各種有異味的化合物，形成我們所說的汗臭味。

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為何腋下特別濃烈？大汗腺是關鍵

人體有兩種主要汗腺：

小汗腺：遍佈全身，分泌清澈、無味的汗水，主要用於調節體溫。

大汗腺：主要分佈在腋下、鼠蹊部等部位，分泌的汗水含有較多蛋白質和脂肪。這些富含養分的汗水與細菌作用後，更容易產生濃烈的體味。

腋下就像一個微型「細菌派對」，汗水是派對的「自助餐」，細菌享用後留下的「代謝廢物」就是尷尬的汗臭味。

5招擊退腋下汗臭 從源頭改善

了解汗臭的成因後，便可從「減少細菌」和「控制汗水」兩方面入手。黃軒醫生建議5個有效方法：

1. 維持個人衛生——抗菌皂清潔易出汗部位

科學研究指出，有規律地清潔皮膚，能有效減少皮膚表面細菌數量，降低體味發生的機率高達98.3%。每日洗澡，並使用抗菌皂或特定部位清潔液，徹底清潔腋下、鼠蹊等易出汗部位，可減少95至99%的細菌。

2. 選用透氣衣物——讓皮膚自由呼吸

透氣性差的衣物容易令汗水滯留，創造溫暖潮濕的環境，助長細菌滋生。建議選擇寬鬆透氣的天然質料，如棉麻、竹纖維等，幫助汗水蒸發，保持皮膚乾爽。運動時可選用專業排汗衣物。

3. 調整飲食——由內而外減少異味

某些辛辣、重口味的食物，如大蒜、洋蔥、咖哩，以及紅肉，其代謝產物可能透過汗水排出，加重體味。適量減少這些食物的攝取，多吃新鮮蔬果，並補充足夠水分，有助身體排毒，讓體味更清新。

4. 壓力管理——保持心情輕鬆

壓力會刺激身體分泌更多腎上腺素，進而促使大汗腺分泌富含蛋白質和脂肪的汗水，成為細菌的「盛宴」。學習管理壓力的技巧，如冥想、瑜伽、規律運動，不僅有益身心健康，更能改善體味。

5. 選用合適的止汗劑或香體露

止汗劑：含有鋁鹽等成分，能暫時阻塞汗腺，減少汗水分泌，可降低汗腺排汗量達20至50%。汗水減少，細菌分解的原料自然減少。

香體露：主要作用是抑制細菌生長，或利用香味掩蓋異味，不能減少汗水，但能有效控制異味。

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