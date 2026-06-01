椰菜直接放入雪櫃超錯？專家教10秒保存方法 延長保鮮期不易爛

椰菜營養豐富，是不少家庭常備的健康食材，但買回家後直接放進雪櫃，原來大錯特錯！不想浪費新鮮蔬菜，有專家分享一招保鮮秘技，只需10秒就能大幅延長保鮮期。

椰菜直接放入雪櫃超錯？專家教10秒保存方法

根據《Yahoo! JAPAN》報道，擁有10年蔬果銷售經驗的日本網紅「青髪のテツ」指出，不少人習慣將買回來的原個椰菜直接放進雪櫃。若在數天內食用完畢，這做法確實問題不大；但若想盡可能延長保鮮期並保持最佳狀態，建議在冷藏前，必須對「菜芯」進行簡單的處理。

「青髪のテツ」教，可在市面購買專用的蔬菜保鮮道具，直接插入菜芯，然後放入雪櫃即可，熟練後大約10秒便能完成。若沒有專用工具，亦可用2至3根牙籤代替。不過「青髪のテツ」提醒，由於椰菜芯較為堅硬，操作時應將椰菜平放在穩定的桌面上慢慢插入。

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進階保鮮法：挖空菜芯

「青髪のテツ」解釋，若未經任何處理便將椰菜直接放入雪櫃，由於雪櫃內部環境乾燥，外層菜葉極易流失水分而乾枯；同樣地，若不套上膠袋直接放在室溫下，表面水分亦會迅速蒸發。相反，若將椰菜緊緊密封在膠袋內，則容易積聚濕氣導致腐爛。若想進一步延長椰菜的保鮮期，「青髪のテツ」分享了另一個進階步驟：

進階保鮮椰菜法

進階保鮮椰菜法：

用刀沿著菜芯邊緣劃一圈，將整個菜芯挖出。 將微濕的廚房紙塞滿挖空的部分。注意廚房紙不應過度濕潤至滴水狀態，並建議每隔數天更換一次以保持其良好的狀態。 用報紙或廚房紙將整個椰菜包裹起來。 放入膠袋中，輕輕封口。 將菜芯位置朝下，放入雪櫃冷藏。

此外，「青髪のテツ」提醒，切開一半或四分之一的椰菜，其實比原個更容易腐爛。由於切面極容易流失水分變乾，建議必須用保鮮紙將切面緊緊包裹，並盡快食用完畢。若發現外層菜葉開始乾枯，只需剝除變乾的部分，再檢查內部狀況即可。但若發現椰菜內部出現黏液、散發異味或大面積變色，切勿進食。

資料來源：《Yahoo! JAPAN》

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