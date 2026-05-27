夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑

天氣炎熱，買回來的香蕉放室溫兩日就出現黑斑變軟爛？有專家教步神級保鮮秘訣，保存一個月後依然清甜、絕不軟爛發黑。

專家教5步保鮮香蕉秘訣 保存1個月不軟爛發黑

根據《Yahoo! JAPAN》報道，擁有10年蔬果銷售經驗的日本網紅「青髪のテツ」指出，炎炎夏日，氣溫屢創新高，買回來的蔬果若不妥善保存，往往很快便會熟透腐爛，當中香蕉特別容易腐爛。即使在冬天擺放在超市貨架上，能保持新鮮一天以上；但在夏天，只需半天就會長出黑斑，翌日已無法出售。買回家中存放，往往亦只能捱過2至3天便會軟爛。「青髪のテツ」公開了一套終極保鮮秘技，只需簡單5個步驟，就能令香蕉在盛夏中也能保存近一個月：

5步保鮮香蕉秘訣

5步保鮮香蕉秘訣：

購買時應盡量挑選沒有碰撞痕跡的香蕉，因為香蕉極易從受損變瘀的地方開始腐爛。 香蕉放在室溫下會逐漸成熟，味道亦會變得更甜。若買回來後立刻放進雪櫃，其成熟過程便會幾乎完全停止。因此，建議先將香蕉放在室溫，待其達到想要的熟度與甜度後，才放入雪櫃保存，便能完美鎖住美味。 必須將香蕉一隻一隻全部分開。 用保鮮紙將每隻香蕉包裝好，因為香蕉會釋放出一種名為「乙烯」的催熟氣體，不僅會加速熟透腐爛，更會波及雪櫃內其他蔬果變質。用保鮮紙密封，既可阻隔乙烯氣體散播，亦能防止香蕉直接暴露於冷空氣中。 最後，將包好的香蕉放入雪櫃底層的蔬果保鮮格內即可。

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「青髪のテツ」特別提醒，若使用上述方法，香蕉表皮可能會因低溫冷害而變黑。但強調大家無須擔心，這只是表皮中的多酚物質而變黑，香蕉內部的果肉依然完好無損，放近一個月也絕不成問題。

怎樣可以避免香蕉吸引大量果蠅？

一名日本廚師指出，熟透的香蕉會釋放微量乙醇，其發酵氣味對果蠅極具吸引力。他建議香蕉買回家後應先清洗外皮，洗去表面的誘蟲物質及殘留糖分。由於香蕉皮較厚，清洗並擦乾後，再以保鮮紙將每根香蕉單獨包裹。這樣既能有效隔絕氣味，亦能防止果蠅在皮上產卵。

果蠅對腐爛發酵的味道極為敏感，除水果外，廚餘桶及水槽濾網殘留的菜渣亦是主源。在炎夏期間，應縮短廚餘存放時間，或利用保鮮盒及紗網罩住食物，再輔以蒜頭等天然驅蟲法，方能徹底遠離蟲害困擾。

資料來源：《Yahoo! JAPAN》

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