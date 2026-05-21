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手機被列為2B致癌物？每天放床頭恐增癌症風險 6招減少接觸電磁波

食用安全
更新時間：22:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：22:00 2026-05-21 HKT

隨著手機的使用率及時間持續增長，不少人習慣睡前將手機放在床頭或枕邊充電入睡，但世界衛生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構（IARC）已證實，長期這樣做會增加癌症風險。

手機被列為2B致癌物？每天放床頭恐增癌症風險

加州公共衛生部 (CDPH) 表示，儘管科學界尚未就手機使用的風險達成共識，但研究表明，長期高強度使用手機可能會對人體健康產生影響。公共衛生部主任兼州公共衛生官員Karen Smith博士表示，簡單的日常習慣，例如不要將手機放在口袋裡，晚上睡覺時將手機放在遠離床的地方，就可以幫助減少輻射暴露。大腦在青少年發育時期更容易受到手機使用的影響，家長應該考慮減少孩子使用手機的時間，並鼓勵他們在晚上睡覺時關掉手機。加州公共衛生部（CDPH）的新指南包含了一些成人和兒童都可以採取的實用措施，以減少接觸手機的射頻能量。這些措施包括：

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 6招減少接觸電磁波

  • 讓手機遠離身體
  • 訊號弱時減少使用手機
  • 減少使用手機播放音頻或視頻，或下載/上傳大型文件
  • 晚上睡覺時將手機放在遠離床的地方
  • 通話結束後取下耳機
  • 避免使用聲稱可以阻擋射頻能量的產品這些產品實際上可能會增加暴露風險。

同場加映： 30歲女常便秘胃脹 揭患胰臟癌腫瘤達3.5cm 醫生教自測6大常見症狀

手機被歸類為2B級的致癌物

根據健康節目《健康零距離》的訪問，台灣中醫師吳宏乾、精神科醫生杜俊賢，以及臨床毒物科護理師譚敦慈指，手機早在2011年被世界衛生組織歸類為「2B級的致癌物」，其定義為或許對人體致癌。精神科醫生杜俊賢指，這跟距離與時間有關係，如果放到很遠的地方就影響不大。據世衛指出，連續10年每天將手機放到耳朵旁邊30分鐘，已經被國際癌症組織認定會增加癌症風險。所以，杜俊賢醫生建議，聽電話時最好使用擴音或免提，減少直接將手機放近耳朵或頭部，中醫師吳宏乾建議3招阻隔手機電磁波：

  • 佩戴防藍光眼鏡
  • 睡覺時把手機放在鋁箔紙裡面
  • 使用有線上網，手機開啟飛行模式，用轉插器把固網線路連到手機

資料來源：加州公共衛生部 (CDPH) 《健康零距離》

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