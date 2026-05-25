冷氣機除濕差兼有霉味？一文即睇購買/安裝/慳電懶人包 達人教5步洗機除霉除臭

香港踏入初夏又熱又濕，冷氣機幾乎日日開。但如果買錯匹數、安裝位置不當或忽略清潔，分分鐘會導致冷氣不夠涼、白白浪費電費，甚至吹出陣陣霉味。豐澤顧客服務主任梁培洛整理了冷氣選購、慳電及安裝懶人包，並教大家5步洗冷氣機，助除霉除臭。

冷氣機除濕差兼有霉味？一文即睇購買/安裝/慳電懶人包

面對市面上花多眼亂的冷氣機款式，究竟應如何挑選最慳電、最適合自己家居的型號？豐澤顧客服務主任梁培洛拆解了以下5大選購及慳電迷思：

1.冷氣機匹數怎樣選擇？

冷氣機匹數太細，需長時間高負荷運轉；匹數太大，則會頻繁啟動及停機，導致忽冷忽熱且除濕效果變差。選購前應參考以下標準：

面積及樓底： 約50至70呎的細房，可先考慮3/4匹；若樓底較高則需相應加大匹數。

約50至70呎的細房，可先考慮3/4匹；若樓底較高則需相應加大匹數。 「熱源」越多需升級：遇上西斜、頂樓、多玻璃窗或多人同住的環境，通常建議將匹數升一級。

2.冷氣機選擇窗口式還是分體式？

兩款冷氣最大的分別在於能否安裝，買冷氣機前除了查清單位結構及大廈規定，也需要了解窗口式和分體式冷氣機的優缺點：

窗口式： 價錢通常較親民、安裝快捷；但必須有冷氣機窗台位，且運轉聲較明顯。

價錢通常較親民、安裝快捷；但必須有冷氣機窗台位，且運轉聲較明顯。 分體式：較寧靜、外觀整潔；但需預留室外機位及走喉，亦要留意外牆或滴水規管。

梁培洛建議可先向師傅或管理處確認是否可安裝，並量度室外機位及去水方向，避免臨時改喉衍生額外費用。

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3.一拖二分體冷氣機是否更好？

「一拖二」（Multi-split）是指一部外機連接兩部內機，兩房可各自開關調溫，外機位只有一個的單位最常用，亦有以下優缺點：

優點： 節省位置更整齊、兩房獨立用、長時間開啟通常更慳電。

節省位置更整齊、兩房獨立用、長時間開啟通常更慳電。 缺點：走喉較複雜、安裝費較高、喉管太長會影響製冷效能、最大缺點是「外機一壞，兩房齊停」。

4.冷氣機選擇定頻還是變頻？

定頻靠開和停來維持溫度；而變頻會自動加減速，接近目標溫度就低功率維持，選擇方法如下：

長開可選擇變頻： 整晚開或長時間在家，通常更省電和溫度更穩定。

整晚開或長時間在家，通常更省電和溫度更穩定。 預算與維修：定頻入手價較便宜；變頻電路精密維修亦可能更貴。

小貼士：將冷氣設定在24至26°C，並配合風扇或循環扇使用；以及定期洗隔塵網，不僅能令風力更強勁，更能有效節省電費。

5.冷氣機是否需要選擇冷暖型？

冷暖型（Heat Pump）可一機兩用，取決於冬天的使用習慣：

冷暖型： 適合冬天經常開暖氣，或家中有長者及小朋友的家庭。

適合冬天經常開暖氣，或家中有長者及小朋友的家庭。 淨冷型：若冬天幾乎不開暖氣，選淨冷型即可。

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5步洗冷氣機除霉除臭 出現4大情況需做深層清潔/檢查

梁培洛建議一般家庭可先自行清潔隔塵網、出風口及去水位，所需要的工具和方法如下：

5步洗冷氣機除霉除臭

洗冷氣機方法：

準備工具：口罩及手套、軟毛刷、抹布、清水或中性清潔劑、毛巾

步驟：

先斷電：關機後拔掉插頭或關上總電掣。 洗隔塵網：用清水沖洗；若有油污可加少量清潔劑。洗淨後必須放在陰涼處徹底風乾才可裝回。 抹出風口及導風葉：用微濕的抹布擦拭，縫位位置可用軟毛刷清理。 輕掃散熱片（可選）：只限做表面除塵，順著散熱片方向輕刷。若懷疑喉管閉塞或滴水，應立即停止處理。 最後進行防霉：清潔後，將冷氣調至送風或乾燥模式運行10至15分鐘，徹底吹乾機內水氣。

他提醒，若冷氣機出現持續滴水、霉味刺鼻、風力明顯變弱或有異常震動聲音，切勿自行處理，直接找專業師傅進行深層清潔或檢查。

沒有定期清潔易惹4大致命病菌 嚴重恐致敗血症

Ncco專利空氣淨化技術曾分享，冷氣機若未有定期清潔和維護，更會釋放多種常見細菌，嚴重威脅人體健康：

黴菌：冷氣機的隔塵網、冷凝器和去水喉若保持潮濕且未經清潔，極易滋生霉菌。霉菌孢子會隨冷氣釋放到室內空氣中，可能引發過敏反應、哮喘發作及呼吸道感染，對免疫系統較弱的人士更會造成嚴重的健康問題。

金黃色葡萄球菌：冷氣機內部積聚的灰塵和污垢是滋生金黃葡萄球菌的溫床。這種細菌可引發皮膚感染、呼吸道感染，嚴重時甚至會導致出現敗血症。

大腸桿菌：若冷氣機的去水系統堵塞或缺乏清潔，便可能滋生大腸桿菌。大腸桿菌容易引發腸胃感染，症狀包括腹瀉、腹痛及嘔吐；情況嚴重時，更可能導致脫水及腎衰竭。

鏈球菌：冷氣機內的積塵污垢同樣會滋生鏈球菌，隨時引發咽喉炎、扁桃體炎，甚至肺炎。

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