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飛蟻入侵家居點算好？專家教5招驅趕攻略 善用精油/強光陷阱 門口撒肉桂粉黑椒都有效？

食用安全
更新時間：12:47 2026-05-21 HKT
發佈時間：12:47 2026-05-21 HKT

夏季來臨，除了炎熱天氣和陣陣大雨，還有一樣令人困擾的生物悄悄地回歸——飛蟻。雖然飛蟻不具危險性，但龐大蟻隻經由門窗闖入家居，不但聚集燈光周圍，又在耳邊嗡嗡作響，留下的脫落翅膀也十分惱人。以下整理簡單有效的預防與驅除方法，助你保持家居無蟻狀態，原來門口撒調味料都有效？

飛蟻為甚麼會成群出現？

英媒《Good Housekeeping》報道，每年夏日的4月至7月，溫暖潮濕的環境會觸發飛蟻的交配季節，此時帶翅的雄蟻與雌蟻飛出巢穴進行交配，試圖建立新的群落

而溫暖潮濕的天氣，通常是在降雨之後，是觸發群飛的主因。由於這些時段與開窗通風、戶外活動重疊，飛蟻特別容易入侵家居，造成困擾。

5招驅趕入侵飛蟻

驅趕入侵飛蟻5招
驅趕入侵飛蟻5招

1. 吸塵器快速清除

直接用吸塵器吸走飛蟻，然後立即將集塵袋丟棄於室外，防止牠們逃脫。此方法快速、衛生，且可避免被少數會叮咬的飛蟻接觸。

2. 封鎖路徑與干擾信息素

追蹤飛蟻的動線，加強門窗周圍的密封，封堵裂縫。用清潔劑擦拭牠們經過的路徑，有助於干擾信息素痕跡，阻止同類再次前來。

3. 天然氣味驅蟻

飛蟻對強烈氣味非常敏感，方法如下：

  • 可將水、少量洗碗精及5至10滴下列精油混合，噴灑於窗戶、門、燈具周圍及潮濕區域：
  1. 薄荷精油
  2. 迷迭香精油
  3. 香茅精油
  • 可在入口處撒上肉桂粉或黑胡椒粉，這些氣味能中斷飛蟻的路徑。
  • 在家中點燃香茅蠟燭亦有驅趕效果。

4. 燃燒驅蟻線香

若蟻患較嚴重，可選用無毒的天然驅蟻線香。點燃後關閉所有門窗約20至30分鐘，再打開通風。此舉能促使飛蟻迅速飛離室內。

5. 強光陷阱

利用飛蟻的趨光習性：在家中開啟一盞強光燈，燈下放置一盆加入清水及少量洗潔精的水盆。飛蟻會被光吸引，飛近後掉入水中溺斃。

【同場加映】天氣潮濕曱甴多？專家教「防小強」四寶 漂白水反而對人類毛孩有害?

預防飛蟻入侵：四招封鎖入口

1. 封鎖裂縫與縫隙

使用填縫劑或擋風雨條密封窗戶、門、通風口及地基周圍的任何裂縫，阻斷飛蟻進入的通道。

2. 加裝防蟲網

在門窗上加裝磁吸式或紗網防蟲網，既能保持通風，又能有效阻擋飛蟻及其他昆蟲。

3. 妥善儲存食物

飛蟻會被甜味物質吸引。將已開封的食物放入密封容器，收納於高處櫥櫃；保持流理檯、地板清潔，即時清理灑出的液體與食物碎屑，並定期倒垃圾。若垃圾桶置於室外，務必蓋緊。寵物進食後應立刻收走食碗。

4. 修復潮濕處

螞蟻（尤其是木匠蟻）容易被濕氣和潮濕木頭吸引。若發現漏水的水管或受損的木質結構，應盡快修復，避免小問題演變成大麻煩。

飛蟻雖不致命，但大量入侵會嚴重影響居家生活，透過封堵裂縫、妥善儲存食物、修復潮濕環境等預防措施，可大幅降低風險。一旦飛蟻闖入，善用吸塵器、強光陷阱及天然氣味驅避劑，便能有效清除。保持家居乾爽整潔，是對抗飛蟻的最佳策略。

 

資料來源：Good Housekeeping UK

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