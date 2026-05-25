家居最污糟係馬桶？研究揭六大高危點 調味料瓶、遙控器、化妝品統統中招

你以為家中最骯髒的地方是馬桶？錯！一項綜合美國國家衛生基金會及維珍尼亞大學等機構的研究發現，家居環境中存在超過340種不同細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌、金黃葡萄球菌等，可引致食物中毒甚至腎衰竭。其中有一個物件比馬桶蓋更骯髒，值得高度警惕。

家居6大位置易藏細菌

綜合美國國家衛生基金會、美國維珍尼亞大學等研究結果，家居有6個位置容易暗藏細菌：

1. 浴室：沖廁時細菌四散 牙刷毛巾成重災區

研究指出，沖馬桶時會將帶有細菌及病毒的沖廁水噴到空中，這些微生物可在浴室內漂浮近兩小時。當它們落下時，容易沾附在牙刷、毛巾、水龍頭及洗臉盆上，繼而進入人體，引發疾病。

預防建議：沖廁前應蓋上馬桶蓋；牙刷和毛巾應放置在通風良好處並勤加更換；定期清洗浴室欄杆及水槽。

2. 廚房：百潔布含菌量驚人 鋅盤浸碗筷助滋生

美國國家衛生基金會發現，存放食物的地方比家中其他地方更易受到細菌及糞便污染。調查顯示，超過75%的洗碗用清潔海綿及百潔布帶有沙門氏菌、大腸桿菌及糞便，而浴室水龍頭把手的含菌比例僅為9%。

此外，雪櫃、砧板及鋅盤亦容易暗藏細菌。不少人習慣餐後將廚具和碗筷浸在鋅盤內，待一段時間後才清洗，此舉反而助長細菌滋生，甚至污染其他食物。

預防建議：百潔布應定期更換或消毒；避免長時間浸泡餐具；鋅盤使用後需徹底清洗。

3. 調味料瓶：感冒病毒傳播熱點

維珍尼亞大學2008年進行的一項研究，訪問了30名患有初期感冒的成年人，了解他們在過去18小時內於家中接觸過的10個地方並進行檢測。結果發現，41%的表面帶有感冒病毒，而每個調味料瓶樣本均呈陽性反應。

預防建議：每次用餐完畢後，應將調味料罐徹底擦拭乾淨。

4. 遙控器及電話：多人觸摸 極少清潔

人體本身帶有不同細菌，觸摸物件後便會將細菌轉移。家居中的遙控器及固網電話經常被多人使用，卻極少清潔，因此容易滋生大量細菌。同一項維珍尼亞大學的研究發現，遙控器表面是感冒病毒最集中的散播來源之一，有一半樣本的病毒檢測呈現陽性。

預防建議：定期用消毒濕紙巾擦拭遙控器及電話。

5. 電腦鍵盤：病菌量比馬桶蓋高5倍

英國一項消費者團體研究指出，電腦鍵盤上驗出大腸桿菌及葡萄球菌。在33個樣本中，有4個被認為足以危害健康，平均病菌量比馬桶蓋高出5倍。

預防建議：使用電腦前後應洗手；避免一邊進食一邊使用電腦，以防食物碎屑掉入鍵盤縫隙；定期用酒精擦拭鍵盤及滑鼠。

6. 化妝品：外出使用增污染風險

將化妝品帶出門使用，會增加沾上細菌的風險。化妝品應保存在乾燥陰涼的地方，切忌長時間放在化妝袋內，化妝用具亦應每周清洗。

有醫生建議，化妝品最好每6個月更換一次；若眼睛曾經受感染，必須即時丟棄所有眼部化妝品。

家居清潔不能只着眼於馬桶，廚房百潔布、調味料瓶、遙控器、電腦鍵盤等日常頻繁觸摸卻易被忽略的物品，往往是細菌溫床。養成定期清潔與更換的習慣，才能有效預防食物中毒、腸胃感染甚至更嚴重的健康風險。

內容獲《Hello醫師》授權轉載

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