廚房抹布超污糟？使用一周含菌量達300億 專家揭4招正確清潔

廚房抹布是每個家庭每日煮食必備的工具，但你可知道，這塊看似不起眼的布，可能比馬桶坐墊還要骯髒千萬倍？有醫生引述研究指出，抹布若使用不當或清潔不足，會成為細菌大量繁殖的溫床，隨時引致食物中毒。

抹布有多髒？含菌量遠超馬桶

重症科醫生黃軒引述毛里裘斯大學健康科學部門的研究指出，研究人員測試了100條已使用一個月的廚房抹布，結果發現：

49% 的抹布帶有細菌

的抹布帶有細菌 當中 36.7% 驗出大腸桿菌及腸道球菌

驗出大腸桿菌及腸道球菌 14.3%驗出金黃葡萄球菌

此外，有調查顯示，一塊全新的抹布使用一星期後，含菌量可高達300億個。相比之下：

每兩日清潔一次的家居地板：約 500個 菌落

菌落 馬桶坐墊：約1000個菌落

換言之，廚房抹布的細菌數量遠超馬桶，差距可達千萬倍。

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潮濕環境加速細菌繁殖

抹布經常存放在廚房等潮濕環境，加上經常接觸水分和食物殘渣，細菌會迅速繁殖。有研究發現，若將抹布放置在潮濕環境中兩天，其細菌量可增加至6.3億CFU/g（菌落形成單位／每克）。

抹布出現3情況 應立即丟棄

黃軒醫生指出，可以從氣味、潮濕程度和顏色三方面判斷抹布是否細菌過多：

1. 出現異味

若抹布散發出不尋常的臭味，很大機會是細菌大量滋生所致。

2. 長時間潮濕

抹布長期處於濕潤狀態，無法徹底乾透，細菌便會快速繁殖。

3. 顏色變灰黑

抹布逐漸變成灰黑色，可能是細菌及污垢積聚的結果。

當抹布出現以上任何一種情況，應立即丟棄，切勿繼續使用。

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四招正確清潔 免成細菌溫床

要確保抹布衛生，黃醫生建議採用以下四種方法：

1. 定期更換

至少每日更換一次抹布，避免同一塊布長時間重複使用。

2. 高溫消毒

使用高溫水清洗，或按照衞生署建議的煮沸殺菌法：將毛巾、抹布放入沸水中煮沸 至少5分鐘，以有效殺死細菌。

3. 使用消毒劑

可選用有效的消毒劑（如稀釋漂白水）浸泡抹布，確保徹底殺菌。

4. 避免直接接觸器皿或食物

切勿用同一塊抹布同時擦拭餐具、砧板或食物接觸面，應分開使用專用清潔布，以防交叉污染。

廚房抹布雖然細小，卻是每日煮食必備的工具。若忽略清潔，它可能成為家中最大的細菌來源，謹記定期更換、高溫消毒、使用消毒劑及分開使用，才能確保家人健康。

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資料來源：重症科醫生黃軒（獲授權轉載）

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