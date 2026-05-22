床單一星期不洗細菌多達500萬隻！嚴重恐誘發濕疹/毛囊炎？即學5步清洗除塵蟎防過敏

每晚緊貼皮膚的床單，細菌量竟多達500萬隻！有專家指出，長期與菌同眠，更恐誘發濕疹、毛囊炎甚至哮喘發作。到底有何方法清除床單上的塵蟎，避免過敏？

床單一星期不洗細菌多達500萬隻！嚴重恐誘發濕疹/毛囊炎？

根據台媒《Women's Health》報道，英國一項關於更換床單頻率的調查發現，男女的衛生習慣大相逕庭。高達62%的女性每兩星期就會清洗一次床上用品；相反，近半數單身男性竟然長達四個月不洗床單，當中更有12%的人坦言想起來才會洗床單。克利夫蘭診所皮膚科醫生Alok Vij指出，床單至少應每兩星期清洗一次，具體頻率取決於個人生活習慣。過去有研究指出，床單若一星期不洗，細菌量可瘋狂滋生至500萬隻，甚至比廁所門把上的細菌多出兩萬多倍。床單變得如此骯髒的元兇，主要來自以下5大因素：

護膚品： 睡前塗抹的乳液或爽膚水等，容易沾染到床單及枕頭套上。

睡前塗抹的乳液或爽膚水等，容易沾染到床單及枕頭套上。 汗水： 悶熱的環境會令人在睡眠中分泌大量汗水。

悶熱的環境會令人在睡眠中分泌大量汗水。 人體皮屑： 即使在睡眠中，人體也會自然脫落頭皮、死皮，甚至沾上眼屎及淚水。

即使在睡眠中，人體也會自然脫落頭皮、死皮，甚至沾上眼屎及淚水。 塵蟎： 塵蟎以人畜皮屑和毛髮為主食，最愛在溫度22至26℃、濕度70至80%的環境中瘋狂繁殖。

塵蟎以人畜皮屑和毛髮為主食，最愛在溫度22至26℃、濕度70至80%的環境中瘋狂繁殖。 灰塵：室內空間難免有灰塵，若未持續打掃便會日積月累在床鋪上。

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久未清洗的床單積聚大量細菌、塵蟎與污垢，寢具如被套、枕套等等都會有這些問題。不僅影響皮膚，更會帶來以下健康問題：

哮喘： 床單上的塵蟎會造成有些人的 哮喘 發作。

床單上的塵蟎會造成有些人的 發作。 皮膚病： 容易造成皮疹、濕疹、毛囊炎產生，皮膚可能會紅、腫、癢。

容易造成皮疹、濕疹、毛囊炎產生，皮膚可能會紅、腫、癢。 過敏：造成過敏的因素有很多，而塵蟎也是許多人會產生過敏反應之一，可能會是皮膚過敏，或鼻敏感、眼睛過敏。

若屬於以下5類高危族群，建議每兩星期或更頻密地清洗床單：

夏天、炎熱的季節

室內環境容易熱、易流汗者

生病剛痊癒的人

習慣裸睡的人

有養寵物並會與寵物同床共寢的人

此外，如果不想太頻密地洗床單，日常應養成良好習慣，包括睡前先洗澡、卸妝潔面後才上床、運動後必須沖涼、嚴禁寵物上床、不在床上進食，以及維持房間溫度涼爽。

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即學5步清洗床單 除塵蟎防過敏

隨著天氣轉變，當從衣櫃拿出換季的棉被及寢具時，切勿直接鋪上床。因為陰暗潮濕的衣櫃極易滋生塵蟎，必須徹底清洗才能使用。專家建議以下5大清洗步驟：

即學5步清洗床單

5步清洗床單：

用60℃熱水清洗床上用品。 使用乾衣機徹底烘乾寢具。 趁天氣晴朗時，在陽光下晾曬約3小時徹底除蟎。 洗淨的棉被可套上防蟎被套，避免塵蟎再次出現。 容易過敏的人士，建議每兩星期就重複清洗一次寢具。

專家亦提醒，床單經過每天翻身摩擦及多次清洗，會受到損耗。無論是出現褪色、起毛粒或纖維硬化，都會令床單壽命縮短。建議每3至4年便應更換一套全新床單，這不僅能提升睡眠質素，對健康更是百利而無一害。

資料來源：《Women's Health》

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