專家點名5種「超毒」天然食材 發芽薯仔、未熟豆類 高溫煮都無用 仲有邊3種毒食材？

港人追求健康，遠離加工垃圾食品，改食原型食物，事閞不少人都以為「天然食材不會有大問題」。然而有專家指，在醫院急症室中，不少病人並非被垃圾食物所害，而是被「太天然」的食物送進醫院。

40歲男子食發芽薯仔 兩小時後舌麻狂嘔

腎臟科醫生洪永祥在個人Facebook專頁分享，大自然中許多植物本身帶有天然毒素，有些毒素即使經高溫烹調，也無法完全破壞。洪醫生分享個案及點名5大最易中毒的天然食物：

有位40多歲上班族自己在家煮食，發現角落有一袋已發芽的薯仔。他心想：「豆子發芽會變豆芽菜更營養，馬鈴薯發芽應該也差不多吧？」於是他切掉芽眼，特意高溫油炸，以為這樣就安全。

結果進食後不足兩小時，男子開始噁心、舌頭發麻、狂嘔、頭暈、冒冷汗、腹部絞痛、腹瀉。送抵急症室時，已意識混亂。醫生診斷為急性食物中毒，即「龍葵鹼中毒」。

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5大最易中毒的天然食物

超毒天然食材｜1. 發芽薯仔

薯仔發芽、變綠或存放過久，會產生神經毒素「龍葵鹼」。這種毒素耐高溫，即使油炸也難分解。因此挖走芽眼並不足夠，毒素可能已擴散全個薯仔。

中毒症狀： 輕微中毒會舌麻、腹瀉、噁心；嚴重可致神智混亂、呼吸衰竭，長者及兒童風險更高。

輕微中毒會舌麻、腹瀉、噁心；嚴重可致神智混亂、呼吸衰竭，長者及兒童風險更高。 建議：發現發芽、變綠或有苦味，應即丟棄。

超毒天然食材｜2. 未煮熟的豆類（如四季豆、紅腰豆）

豆類含「植物血球凝集素」，紅腰豆毒性最強。美國FDA指，幾粒未熟紅腰豆已可引發急性中毒。

中毒症狀： 曾有女士為減肥食快炒四季豆以保留脆度，結果兩小時後劇烈腹痛、嘔吐、脫水，腎功能變差。

曾有女士為減肥食快炒四季豆以保留脆度，結果兩小時後劇烈腹痛、嘔吐、脫水，腎功能變差。 建議：豆類必須徹底煮熟，不可追求爽脆口感。

超毒天然食材｜3. 木薯與竹筍

木薯及部分竹筍含「氰苷」，消化後會釋出有毒的氰化物。

中毒症狀： 處理不當可致噁心、頭暈，嚴重可致命。

處理不當可致噁心、頭暈，嚴重可致命。 建議：正確處理方法是「浸泡、切片、充分加熱」，煮時勿蓋鍋蓋，讓毒素隨蒸氣揮發。

超毒天然食材｜4. 苦杏仁與水果核仁

苦杏仁、桃子核、李子核甚至蘋果籽，含「苦杏仁苷」，代謝後釋放氰化物。

中毒症狀： 有人誤信偏方大量吃苦杏仁抗癌，結果急性中毒入院。過量可致頭痛、呼吸困難、癲癇。

有人誤信偏方大量吃苦杏仁抗癌，結果急性中毒入院。過量可致頭痛、呼吸困難、癲癇。 建議：家長應避免小孩咬碎果核。

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超毒天然食材｜5. 新鮮金針花

新鮮金針花含「秋水仙鹼」，人體內會轉化為更毒的物質。

中毒症狀： 曾有腎病患者食大量新鮮金針花後腹痛、血尿、腎功能惡化。

曾有腎病患者食大量新鮮金針花後腹痛、血尿、腎功能惡化。 建議：建議選用乾金針花；若食新鮮的，必須浸泡、去除花蕊及徹底煮熟。

額外注意：異常苦味的瓜類（黃瓜、絲瓜、櫛瓜）

洪醫生指出，黃瓜、絲瓜、櫛瓜如出現強烈苦味，可能含「葫蘆素」，切勿進食。

中毒症狀： 曾有人飲苦瓜汁後急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉、脫水及低血壓。

曾有人飲苦瓜汁後急性腸胃炎，嘔吐、腹瀉、脫水及低血壓。 建議：咬到發苦的花生或堅果應即吐出並漱口，以免攝入黃麴毒素。

洪永祥醫生強調，天然不等於安全。植物中的毒素是其自我保護機制。真正健康的飲食，不是盲目追求「越天然越好」，而是要懂得正確處理、儲存及適量進食。切勿輕信網上生食、天然抗癌等極端偏方。

資料來源：腎臟科醫生洪永祥

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