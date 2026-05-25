32歲男發燒以為感冒 求醫揭惡菌染白半邊肺 竟因開冷氣忽略1事惹禍｜附預防貼士

天氣酷熱，不少人已急不及待開冷氣消暑。內地一名32歲男子開冷氣後持續高燒，原以為只是普通感冒，求醫竟發現左肺大面積感染，竟因開冷氣時忽略1事惹禍。

32歲男發燒揭惡菌染白半邊肺 竟因開冷氣忽略1事惹禍

綜合內媒報道，武漢市第三醫院呼吸與危重症醫學科副主任鮑敏在接受訪問時表示，隨著氣溫升高，因使用不潔冷氣機而引發的呼吸道不適及肺部感染病例，亦會隨之急增。她分享曾接診過一位患者：32歲的張先生在天氣轉熱後，未有清洗便直接開啟了閒置半年的冷氣機。他隨後連續3天出現高燒、肌肉酸痛及乾咳等症狀。起初他誤以為只是普通感冒，但服藥後病情不但沒有好轉，反而出現胸悶及呼吸困難。前往醫院就診後，胸部CT掃描赫然顯示其左肺大面積感染，最終確診為退伍軍人病，經過針對性的搶救治療才得以脫離危險期。

【同場加映】退伍軍人病有何症狀？ 甚麼人易患退伍軍人病？

鮑敏醫生解釋，冷氣機在秋冬季節閒置期間，內部的隔塵網、蒸發器及接水盤等部件會積聚大量灰塵及人體皮屑；加上氣候潮濕，極易滋生軍團菌、霉菌及金黃色葡萄球菌等致病菌。這些致病菌肉眼無法看見，當冷氣機開啟後，便會隨氣流擴散到室內，被人體吸入後直接侵襲呼吸道和肺部。她強調，密閉的冷氣房會加劇空氣污染，細菌濃度不斷累積，對長者、兒童、孕婦及免疫力低下人群的威脅尤為嚴重。當中以軍團菌肺炎最為兇險，其早期症狀與流感相似，極易被誤診，但病情惡化極快，嚴重時可引發呼吸衰竭，甚至多器官衰竭。

除了致命的軍團菌，鮑醫生指出，冷氣機噴出的霉菌孢子被吸入後，亦會誘發過敏性鼻炎及哮喘；長期吸入更可導致慢性支氣管炎、肺纖維化等疾病，這亦是坊間常說的「冷氣病」，常見症狀包括頭暈、乏力、鼻塞及皮膚痕癢等不適。

甚麼情況易感染退伍軍人病？會出現甚麼症狀？

據本港衞生署資料顯示，由退伍軍人桿菌引起的退伍軍人病，可在不同水源環境裏生存，特別適合在攝氏20至45度的温水中生長。因此水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等亦是滋生退伍軍人桿菌的高危地方。

患者有可能因為吸入由人工製水系統釋出的受污染水點和霧氣，或在處理花園土壤、堆肥和培養土時染上退伍軍人病。一般而言，退伍軍人病不會透過人與人之間的接觸或飲食而傳播。

發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦

頭痛、肌肉疼痛、腹痛、腹瀉

神經系統病徵（如精神錯亂）、呼吸衰竭

有部份受退伍軍人桿菌感染的患者，可能只會出現短暫和自行減退的發熱病徵，這類非肺炎性的情況稱為「龐蒂亞克熱」。

退伍軍人病高危一族 6類人易受感染

衞生署又指，任何人士都有可能患上退伍軍人病，但有6大組別人士患病風險較高：

男性

50歲以上人士

吸煙人士

酗酒人士

免疫力較弱的人士，尤其患有長期病（如癌症、糖尿病、慢性肺病或腎病）

服用類固醇或免疫抑制藥物的患者

此外，以下5種情況也可能會增加患上退伍軍人病風險：

供水系統保養欠佳

居所的供水設施為舊式系統

居住在冷卻水塔或噴水池附近

使用電熱水器、按摩池或溫泉

近期曾在酒店或船隻內逗留

如何有效預防退伍軍人病？

衞生防護中心表示，要減低患退伍軍人病，市民應該採取以下方法：

保持良好的個人衞生。

保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以增強身體的抵抗力。

定期或按製造商建議的次數，為水龍頭及花灑頭的隔濾器進行檢查、清潔、除垢及消毒。

如果食水系統保養妥善，毋須安裝家庭式濾水器。濾水器很容易發生堵塞，從而令微生物滋生，因此並不建議使用。若選擇使用濾水器，孔徑大小應為0.2微米，並必須按照製造商的建議定期更換濾芯。

至少每季排走大廈水缸的存水一次，並清洗水缸。

應每星期或在使用前，為不常使用的出水口（如水龍頭、淋浴噴頭和熱水出水口等）及喉管內有水滯留的地方進行排水或沖洗最少 1 分鐘。

使用和保養家居呼吸道醫療器材時，須諮詢和跟從醫生的專業意見，並只可使用無菌水（不是蒸餾水或來自水龍頭的食水）清洗和注入容器。應按照製造商的指示定期清洗及保養器材。清洗／消毒後，應用無菌水、煮沸後剛冷卻的食水或經0.2微米孔徑過濾過的水沖洗器材。切勿讓器材儲存積水；每日要傾倒盛水器內的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。

在處理花園土壤、堆肥和培養土時，應採取以下預防措施：包括戴上手套及口罩；使用低水壓灌溉花園和堆肥；慢慢開啓培養土的包裝袋，並確保開口遠離面部；替盆栽移盆時可將泥土弄濕，以免塵土飛揚；避免在通風較差的環境中工作，如密封的温室，最後要徹底清洗雙手。

此外，免疫力弱的人士應：使用無菌水或經煮沸的水作飲用、刷牙及漱口用途；避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備；如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，而不應直接從水龍頭注水入盛水器內。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器／設備。不要讓加濕器／設備儲存積水；每日要傾倒盛水器內的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。

開冷氣前3大清洗消毒步驟 避免吸入細菌

鮑醫生特別提醒，很多市民存在一個致命迷思，以為只要拆下冷氣隔塵網清洗就足夠。其實蒸發器、風輪等內部部件才是真正的細菌重災區，僅僅清洗隔塵網，根本無法徹底清除致病菌。針對夏季冷氣機的使用，鮑敏醫生給出了明確的安全指引。在夏季首次開冷氣前，務必按以下步驟進行徹底清洗消毒：

夏季首次開啟空調前，務必徹底清洗消毒，斷開電源後，取下隔塵網，用溫水加入中性洗滌劑浸泡並刷洗，然後放在陰涼處風乾，使用專用的冷氣機清洗劑噴灑蒸發器，靜置10分鐘後，開啟製冷模式以排出污水。 清洗完畢後，可將冷氣調至製熱模式運行10至15分鐘，徹底烘乾機內的潮氣，再打開室內門窗，將冷氣調至送風模式運行15至30分鐘，排淨機內殘留的髒氣後，方可正常關窗使用。 使用期間，每1-2個月清洗一次濾網。長期開啟冷氣時，每2-3小時開窗通風15分鐘，溫度建議設定在26℃左右，避免冷風直吹。

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