買雞蛋後要即時放雪櫃？專家警告「一動作」易滲沙門氏菌 附正確保鮮方法

雞蛋是香港人家庭必備的食材，不論是去連鎖超市購買盒裝蛋，還是到傳統街市排隊買散裝本地、內地或外國幾十隻雞蛋，不少市民都有一個疑問：雞蛋買回家後到底要不要放進雪櫃？若做錯一個步驟，反而會加速細菌滋生。

洗選蛋：必須即時冷藏

洗選蛋是指雞蛋在收集後，經過機械化清洗、污穢去除、瑕疵檢查、乾燥、分級、包裝及標示有效日期的生鮮蛋品。具備食品科學碩士背景的台灣老字號蛋行負責人張智豪指出，若市民是在超市購買經過清洗、消毒及噴蠟處理的「洗選蛋」，必須一買回家就放進雪櫃。因為在洗選過程中，雞蛋表面天然的「保護膜」會被洗走，導致蛋殼上數千個微小氣孔暴露。這會令沙門氏菌等細菌更容易入侵，因此必須透過冷藏來維持新鮮度及抑制細菌

散裝蛋：室溫過高仍需放入雪櫃

至於在傳統街市或糧油雜貨店購買的散裝蛋，多數未經洗選，蛋殼上仍保有天然防護膜。若家中環境陰涼且通風良好，短期內可於常溫保存。然而，香港夏季高溫潮濕，廚房環境容易悶熱，若室溫超過 25°C，仍建議盡快將雞蛋冷藏，以免蛋黃結構變鬆散，增加細菌繁殖速度。

切忌水洗：錯誤清潔恐引菌入蛋

不少市民因擔心散裝蛋表面有殘留髒污，習慣買回家後先用水清洗再放進雪櫃。專家嚴正警告這是一大誤區。由於蛋殼充滿氣孔，直接水洗會令細菌隨水分滲入蛋內。若蛋殼表面有輕微污垢，正確做法是使用乾淨的紙巾或微濕的布「輕輕擦拭」即可。

冷藏技巧：擺放方向尖端朝上

將雞蛋放進雪櫃時，擺放方向亦會影響保鮮期。正確做法是將「鈍端（較圓的一端）朝下、尖端朝上」保存。因為鈍端內部設有氣室，這樣擺放有助維持雞蛋品質穩定。此外，若購買時雞蛋本身已處於冷藏狀態，回家後切勿將其放回常溫，否則蛋殼表面會凝結水氣，加速腐敗變質。 對於未經洗選的散裝蛋，若擔心衛生問題，最安全的做法是在下鍋料理、敲開蛋殼的前一刻，才用清水快速沖洗乾淨。專家強調，沖洗後的雞蛋必須馬上烹調食用，切勿重新放回儲存，以免弄巧成拙，導致細菌迅速滋生。

正確保鮮方法

資料來源：健康2.0

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