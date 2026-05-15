雨天鞋襪全濕點算好？風筒吹乾傷皮鞋 專家教極速乾鞋法 防濕鞋引發香港腳灰甲
更新時間：20:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-15 HKT
5月雨季來臨，驟雨隨時令鞋襪盡濕。穿著濕透的鞋子不但悶熱難受，更會成為細菌與真菌的溫床，引發多種足部疾病。有家事達人分享「極速乾鞋」技巧，讓大家翌日即可穿上乾爽鞋履，同時守護雙足健康。
家事達人教路：極速乾鞋法
家事達人陳映如分享一個超實用技巧——善用家中紙張，快速吸走鞋內濕氣。
做法：
- 將報紙、麻將紙、白報紙或影印紙塞滿整雙鞋子
- 利用紙張的吸水力帶走濕氣，乾得又快又安全
乾鞋小訣竅：
- 紙張必須塞得「滿滿的」，不但增強吸濕效果，更能防止鞋子變形
- 紙張變濕變軟後要立即更換，以保持最佳乾燥速度
- 亮面廣告紙吸水力差，不建議使用
- 白鞋或淺色鞋應避免使用報紙，以免油墨染色
陳映如提醒，切勿用吹風機直接吹向鞋子，尤其是皮革鞋。熱風容易令材質乾裂、變形，反而更傷鞋。
4招極速乾鞋法 按材質選擇
戶外品牌The North Face亦曾分享過4個讓鞋子快速變乾的技巧，讀者可根據鞋子的材質及濕透程度靈活運用：
【同場加映】下雨天濕鞋發臭隨時變細菌溫床！即學5招極速乾鞋法 善用4物更可除臭
1. 使用吹風機（適合非皮革鞋）
- 必須使用冷風或溫和低溫風力
- 切忌以高溫熱風吹向皮革、麂皮等易損材質
- 吹風時與鞋面保持適當距離，並不斷移動，避免局部過熱
- 一般吹15至30分鐘即可，具體時間視乎材質和濕透程度
2. 鞋底墊紙或架高
- 皮鞋底容易吸水，可在鞋底墊報紙吸濕
- 或用舊筷子將鞋子架高，讓鞋底與地面保持距離，創造空氣流通空間，加速鞋底乾燥
- 注意：運動鞋多為橡膠底且底部有凹槽，本身不吸水且通風，無需此步驟
3. 立起來晾乾
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將鞋子靠牆直立擺放，減少與地面的接觸面積，有助更快揮發濕氣
4. 放入乾燥劑或除濕劑
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當鞋子大致乾透後，可放入適量乾燥劑或除濕劑，確保內部毫無殘留水分，徹底回復乾爽
濕鞋三大健康風險 勿掉以輕心
雙腳長時間被困在潮濕的鞋內，會大大增加感染風險。以下是常見的足部疾病：
1. 香港腳：濕透的鞋籠是黴菌繁殖的最佳環境，容易誘發香港腳，導致腳部皮膚紅腫、痕癢、發炎及脫皮。
2. 灰甲（甲癬）：同樣由真菌感染引起，長時間穿著濕鞋會令腳趾甲變厚、變色（變黃或灰白）、變形，甚至散發異味。嚴重時可演變為甲溝炎，引起劇痛。
3. 腳趾起水泡：穿著濕鞋行走，皮膚與鞋內壁摩擦增加，容易在腳趾間形成水泡，帶來疼痛與不適。
資料來源：家事達人陳映如
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