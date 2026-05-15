雨天鞋襪全濕點算好？風筒吹乾傷皮鞋 專家教極速乾鞋法 防濕鞋引發香港腳灰甲

5月雨季來臨，驟雨隨時令鞋襪盡濕。穿著濕透的鞋子不但悶熱難受，更會成為細菌與真菌的溫床，引發多種足部疾病。有家事達人分享「極速乾鞋」技巧，讓大家翌日即可穿上乾爽鞋履，同時守護雙足健康。

家事達人教路：極速乾鞋法

家事達人陳映如分享一個超實用技巧——善用家中紙張，快速吸走鞋內濕氣。

做法：

將報紙、麻將紙、白報紙或影印紙塞滿整雙鞋子 利用紙張的吸水力帶走濕氣，乾得又快又安全

乾鞋小訣竅：

紙張必須塞得「滿滿的」，不但增強吸濕效果，更能防止鞋子變形 紙張變濕變軟後要立即更換，以保持最佳乾燥速度 亮面廣告紙吸水力差，不建議使用 白鞋或淺色鞋應避免使用報紙，以免油墨染色

塞紙極速乾鞋法

陳映如提醒，切勿用吹風機直接吹向鞋子，尤其是皮革鞋。熱風容易令材質乾裂、變形，反而更傷鞋。

4招極速乾鞋法 按材質選擇

戶外品牌The North Face亦曾分享過4個讓鞋子快速變乾的技巧，讀者可根據鞋子的材質及濕透程度靈活運用：

【同場加映】下雨天濕鞋發臭隨時變細菌溫床！即學5招極速乾鞋法 善用4物更可除臭

1. 使用吹風機（適合非皮革鞋）

必須使用冷風或溫和低溫風力

切忌以高溫熱風吹向皮革、麂皮等易損材質

吹風時與鞋面保持適當距離，並不斷移動，避免局部過熱

一般吹15至30分鐘即可，具體時間視乎材質和濕透程度

2. 鞋底墊紙或架高

皮鞋底容易吸水，可在鞋底墊報紙吸濕

或用舊筷子將鞋子架高，讓鞋底與地面保持距離，創造空氣流通空間，加速鞋底乾燥

注意：運動鞋多為橡膠底且底部有凹槽，本身不吸水且通風，無需此步驟

3. 立起來晾乾

將鞋子靠牆直立擺放，減少與地面的接觸面積，有助更快揮發濕氣

4. 放入乾燥劑或除濕劑

當鞋子大致乾透後，可放入適量乾燥劑或除濕劑，確保內部毫無殘留水分，徹底回復乾爽

濕鞋三大健康風險 勿掉以輕心

雙腳長時間被困在潮濕的鞋內，會大大增加感染風險。以下是常見的足部疾病：

1. 香港腳：濕透的鞋籠是黴菌繁殖的最佳環境，容易誘發香港腳，導致腳部皮膚紅腫、痕癢、發炎及脫皮。

2. 灰甲（甲癬）：同樣由真菌感染引起，長時間穿著濕鞋會令腳趾甲變厚、變色（變黃或灰白）、變形，甚至散發異味。嚴重時可演變為甲溝炎，引起劇痛。

3. 腳趾起水泡：穿著濕鞋行走，皮膚與鞋內壁摩擦增加，容易在腳趾間形成水泡，帶來疼痛與不適。

資料來源：家事達人陳映如

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