百潔布用14天恐滋生800萬惡菌！即學4招徹底清潔 放微波爐加熱可殺滅99.99%細菌？

日常洗碗不可或缺的百潔布大家是否換得頻密？有數據顯示，百潔布只要連續使用兩星期，隨時滋生高達800萬個惡菌。有專家教4招徹底清潔百潔布方法，其中放入微波爐加熱竟能殺滅99.99%細菌。

百潔布用14天恐滋生800萬惡菌 即學4招徹底清潔

根據《Southern Living》報道，美國國家科學基金會指出，廚房百潔布絕對是全屋最髒的物品之一。由於大多數百潔布長期處於潮濕狀態，永遠無法完全晾乾，加上表面的縫隙和凹槽極易積聚食物殘渣及污垢，使其成為大腸桿菌等各種惡菌的完美溫床。有數據顯示，一塊百潔布只需使用短短兩星期，表面就能滋生約800萬個細菌。當繼續使用這塊佈滿細菌的百潔布洗碗時，惡菌便會轉移到我們手上，甚至沾染到準備食用的食物及餐具上。

家政及織物護理專家Mary Marlowe Leverette推介以下4種被公認為最有效殺滅百潔布有害細菌的方法：

1.使用微波爐

美國農業部發現，用微波爐加熱能殺死百潔布上高達99.99%的細菌，但需要注意勿將含有金屬鋼絲成分的百潔布放入微波爐加熱。

材料：百潔布、水、微波爐、晾衣架

步驟：

先用水沖洗掉百潔布上明顯的食物殘渣，並讓其完全吸滿水。

放入微波爐適用碗中，開啟微波爐加熱1分鐘。

待百潔布冷卻10至15分鐘後，再擰乾水分。

放在通風的晾衣架上風乾。

2.使用洗碗機

美國農業部證實，洗碗機清洗百潔布能有效殺滅99.98%細菌。

材料：百潔布、洗潔精、洗碗機

步驟：

將百潔布放在洗碗機的上層架上。

加入洗潔精，選擇最高溫度及最長時間的標準清潔程序，並必須包含烘乾程序。

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3.使用沸水

材料：百潔布、煮食爐、平底鍋、水、晾衣架

步驟：

在鍋中倒入至少兩杯清水，開火將水煮沸。

放入百潔布，持續滾煮5分鐘。

讓水和百潔布冷卻後取出擰乾，放在晾衣架徹底風乾。

4.使用氯漂白劑

材料：百潔布、濃縮氯漂白劑、量匙、玻璃或塑膠盆、溫水、晾衣架

步驟：

在玻璃或塑膠碗倒入約1公升溫水，加入半茶匙濃縮氯漂白劑拌勻。

放入百潔布，確保其完全浸透。

靜置浸泡1分鐘後取出擰乾，放到晾衣架上風乾。

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何時需要更換百潔布？怎樣可以保持百潔布衛生？

Mary Marlowe Leverette表示， 當發現百潔布破損或發出異味時，必須立即更換。異味是細菌數量嚴重超標的警號；而破損的表面更易藏污納垢。即使每天都清洗百潔布，且表面看似完好無缺又無異味，最遲每兩星期都必須更換一塊全新的。

她提醒，廚房清潔工作應使用不同的百潔布，建議可用不同顏色來區分用途。 每次使用後必須沖洗乾淨，並放在瀝水架上讓其快速風乾，千萬不要將百潔布長期留在水槽或任何潮濕的地方。

資料來源：《Southern Living》

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