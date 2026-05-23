睡衣究竟多久洗一次？專家教3大指標判斷清洗頻率 必學4招洗衣小貼士防殘舊變形

每天回家換上睡衣最放鬆，但睡衣究竟應該多久洗一次？有專家教只需根據個人生活習慣的3大指標，即可準確判斷最佳清洗頻率，並教大家3招洗衣小貼士，防止睡衣變形殘舊。

睡衣究竟多久洗一次？專家教3大指標判斷清洗頻率

根據《Good Housekeeping Institute》家庭護理與清潔實驗室的執行總監 Carolyn Forté指出，清洗睡衣的頻率其實取決於個人生活習慣，一般而言，睡衣穿著3至4次就應該清洗。若習慣睡前洗澡，的確可以穿得久一點；但如果晚上容易出汗或弄髒，便需要更頻繁地清洗。

為避免睡衣積聚死皮細菌，P&G布料護理科學家Kimberly Romine進一步拆解了判斷洗睡衣時機的3大核心指標：

洗澡時間：如果習慣睡前洗澡，身體乾爽潔淨，睡衣自然能保持更長時間的清新，清洗次數亦可相應減少。不過，仍別忘了搭配考量其他影響因素，才能找到最適合自己的清洗節奏。 睡前活動量：若習慣在睡前進行居家運動，甚至有在床上吃零食的習慣，那麼睡衣每次穿著後都必須清洗。這些活動會令睡衣更容易沾染污漬和產生異味，必須頻密清洗以保持衛生。 體溫：夜間是否容易出汗，直接決定了睡衣的潔淨度。如果睡覺時容易流汗，甚至是大汗淋漓，睡衣便需要更頻繁地清洗，以防止汗水和人體油脂堆積；若睡眠環境涼爽、身體相對乾爽，則可以適度延長兩次清洗之間的間隔時間。

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必學4招洗睡衣小貼士 防殘舊變形

睡衣質地通常較為柔軟舒適，若清洗不當很容易變形殘舊。專家教以下4個實用的洗衣保養秘訣：

必學4招洗睡衣小貼士

1.注意洗滌標籤

不同材質的衣物需要不同的洗滌方式，務必查看標籤上的洗滌說明，以確保正確的洗滌和晾乾方法。

2.與同類布料同洗

將睡衣與顏色相近、材質相似的衣物放在一起清洗。

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3.使用洗衣網袋

在將睡衣放進洗衣機前，將其放入保護性洗衣網袋中。這能有效防止衣物在洗衣機內過度攪動及拉扯，盡可能延長睡衣的使用壽命。

4.用凍水洗滌

使用優質的洗衣液配合冷水洗滌睡衣，有助保持衣物原有的顏色。

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