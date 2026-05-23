Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

睡衣究竟多久洗一次？專家教3大指標判斷清洗頻率 必學4招洗衣小貼士防殘舊變形

食用安全
更新時間：18:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-23 HKT

每天回家換上睡衣最放鬆，但睡衣究竟應該多久洗一次？有專家教只需根據個人生活習慣的3大指標，即可準確判斷最佳清洗頻率，並教大家3招洗衣小貼士，防止睡衣變形殘舊。

睡衣究竟多久洗一次？專家教3大指標判斷清洗頻率

根據《Good Housekeeping Institute》家庭護理與清潔實驗室的執行總監 Carolyn Forté指出，清洗睡衣的頻率其實取決於個人生活習慣，一般而言，睡衣穿著3至4次就應該清洗。若習慣睡前洗澡，的確可以穿得久一點；但如果晚上容易出汗或弄髒，便需要更頻繁地清洗。

為避免睡衣積聚死皮細菌，P&G布料護理科學家Kimberly Romine進一步拆解了判斷洗睡衣時機的3大核心指標：

  1. 洗澡時間：如果習慣睡前洗澡，身體乾爽潔淨，睡衣自然能保持更長時間的清新，清洗次數亦可相應減少。不過，仍別忘了搭配考量其他影響因素，才能找到最適合自己的清洗節奏。
  2. 睡前活動量：若習慣在睡前進行居家運動，甚至有在床上吃零食的習慣，那麼睡衣每次穿著後都必須清洗。這些活動會令睡衣更容易沾染污漬和產生異味，必須頻密清洗以保持衛生。
  3. 體溫：夜間是否容易出汗，直接決定了睡衣的潔淨度。如果睡覺時容易流汗，甚至是大汗淋漓，睡衣便需要更頻繁地清洗，以防止汗水和人體油脂堆積；若睡眠環境涼爽、身體相對乾爽，則可以適度延長兩次清洗之間的間隔時間。

【同場加映】衣物發霉異味好困擾？專家揭洗衣液陷阱 勿浸超過10分鐘 廚房1物可代替柔順劑

必學4招洗睡衣小貼士 防殘舊變形

睡衣質地通常較為柔軟舒適，若清洗不當很容易變形殘舊。專家教以下4個實用的洗衣保養秘訣：

必學4招洗睡衣小貼士
必學4招洗睡衣小貼士

1.注意洗滌標籤

不同材質的衣物需要不同的洗滌方式，務必查看標籤上的洗滌說明，以確保正確的洗滌和晾乾方法。

2.與同類布料同洗

將睡衣與顏色相近、材質相似的衣物放在一起清洗。

【同場加映】白恤衫/校服領口發黃汗漬洗不掉？專家教4招預洗快速去黃去污

3.使用洗衣網袋

在將睡衣放進洗衣機前，將其放入保護性洗衣網袋中。這能有效防止衣物在洗衣機內過度攪動及拉扯，盡可能延長睡衣的使用壽命。

4.用凍水洗滌

使用優質的洗衣液配合冷水洗滌睡衣，有助保持衣物原有的顏色。

 延伸閱讀：洗衣液推介｜日媒《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 可防臭/徹底去污漬！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
2026-05-22 12:25 HKT
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
飲食
8小時前
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳司翰神隱多年發福罕現身 怨做陳慧琳細佬如無間地獄 曾與莊思明拍拖惹家暴疑雲
陳司翰神隱多年發福罕現身 怨做陳慧琳細佬如無間地獄 曾與莊思明拍拖惹家暴疑雲
影視圈
3小時前
前TVB金牌體育主持潘宗明返港被集郵 最新狀態滿頭黑髮超凍齡 娶最美「天氣女郎」成佳話
前TVB金牌體育主持潘宗明返港被集郵 最新狀態滿頭黑髮超凍齡 娶最美「天氣女郎」成佳話
影視圈
7小時前
陳慧琳奶奶劉沈靜今出殯 兒子劉建浩雙眼通紅送別亡母 蝦餃仔、小籠包陪爸爸走過低潮
02:08
陳慧琳奶奶劉沈靜今出殯 兒子劉建浩雙眼通紅送別亡母 蝦餃仔、小籠包陪爸爸走過低潮
影視圈
6小時前
神舟二十三號︱3太空人 問天閣見中外媒體 黎家盈：全力以赴不負港人期望
02:49
神舟二十三號︱3太空人問天閣見中外媒體 黎家盈：全力以赴不負港人期望
即時中國
7小時前
MBC《21世紀大君夫人》「辱韓」歷史爭議持續 邊佑錫登基戲遭刪 Disney+等平台急改畫面
MBC《21世紀大君夫人》「辱韓」歷史爭議持續 邊佑錫登基戲遭刪 Disney+等平台急改畫面
影視圈
3小時前
神舟二十三號︱黎家盈受訓實況曝光 自爆暈車靠意志克服離心機考核︱有片
02:39
神舟二十三號︱黎家盈受訓實況曝光 自爆暈車靠意志克服離心機考核︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
影視圈
21小時前