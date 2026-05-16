紙杯熱飲潛藏腦退化風險！營養師揭「1物質」受熱釋放微塑膠 即學3招保護大腦

香港人工作節奏急促，每天早上「人手一杯」外賣熱咖啡或奶茶已成為都市常態。不少市民認為紙杯比塑膠杯更環保及安全，但營養師提醒，長期飲用紙杯盛裝的熱飲，可能會攝入有害物質，增加大腦受損及患上腦退化風險。

紙杯內層「1物質」受熱釋放微塑膠

營養師徐慈家指出，為了防止紙杯滲漏，其內壁通常會塗上一層「塑膠淋膜」，常見材質為低密度聚乙烯（LDPE，即4號塑膠）。雖然這層膜在低溫或常溫下性質相對穩定，但當倒入高溫的熱水或熱咖啡時，熱力可能導致塑膠淋膜降解，並釋放出微塑膠顆粒混入飲品中。

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微塑膠如何損害大腦？

人體原本設有「血腦屏障」（Blood-Brain Barrier, BBB）作為防護機制，篩選血液進入腦組織的物質。然而，納米級的塑膠微粒因體積極細，極大機會避過篩選並穿透屏障進入大腦，且難以被清除。

根據頂尖醫學期刊《自然醫學》（Nature Medicine）的研究發現，在失智症（如阿茲海默症）患者的大腦樣本中，塑膠微粒的濃度竟比一般人高出10倍。微塑膠對大腦的威脅主要包括：

引發慢性發炎： 免疫細胞會將微粒視為入侵者，導致腦組織長期發炎。 干擾能量代謝： 損害神經細胞的粒線體功能，令能量供應異常。 增加神經退化風險：與阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化疾病的研究正在累積。

要減少微塑膠進入體內，營養師建議從日常生活細節入手，建立3道健康防線：

自備環保杯： 購買外賣熱飲時，盡量自備不鏽鋼或玻璃材質的環保杯。 減少外賣塑膠容器： 購買熱湯或熱麵時，亦建議自備環保餐具或容器。 選擇堂食： 若不便攜帶環保杯，應盡量選擇堂食，並要求使用店家提供的瓦杯或瓷碗。

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腦退化症早/中/晚期有何症狀？

據本港醫管局資料，認知障礙症（腦退化症）是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部分且會有情緒、行為及感覺等方面的變化。估計本港70歲以上長者當中，每6位女性就有1人患上認知障礙症，每10位男士則有1位患者。

認知障礙症按照不同成因，最常見的阿茲海默氏症 (Alzheimer’s Disease)，佔所有病例約74%，其次是血管性失憶症 (Vascular Dementia)，約佔22%，其他失憶症如腦部前額顳葉病變，比例約為4%。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程，常見症狀包括失去短期記憶；表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等；情緒或行為變幻無常；學習新事物及跟隨複雜指令感困難；判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒。

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯，症狀包括混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況；行為性格轉變，或會容易情緒不穩；需別人協助日常自理活動。

3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧，症狀包括記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記；身體活動及精神狀況出現衰退；未能有效表達及溝通；不能處理日常生活、需要長期照顧；生理時鐘混亂。

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