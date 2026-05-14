眼藥水開封1年、未過期還可用？藥劑師警告只限未開封｜附3類藥物使用期限

不少人家中總會常備些眼藥水或藥膏「看門口」，這些眼藥水藥膏外觀看似沒變，也未過盒上標示的有效期，但已開封一年之久，究竟還能不能用？有藥劑師指出，即使仍在效期內，一旦開封超過一年，也絕對不要使用。

開封前後大不同 有效期不等於使用期

日媒報道，藥劑師真部眞澄解釋，藥品包裝上標註的「有效期限」或「保存期限」，是針對「未開封」且依照指示保存（例如避開陽光直射、存放於陰涼處）的狀態。一旦藥品被打開，便會接觸空氣中的氧氣、水分與細菌，從開封那一刻起，包裝上的期限便不再適用。

她指出，藥物和食物一樣，保質期至關重要。一邊擔心一邊使用來路不明的藥，對健康反而不好。用來治病的藥若令病情惡化，便適得其反。「因此，過期的藥最好在大掃除時一次全部丟棄。」

【同場加映】常吃3種保健品恐致癌？醫生揭這樣吃患肺癌風險高2倍

眼藥水/軟管藥膏/醫院診藥膏 開封後建議使用期限

真部眞澄按不同劑型提供大致標準：

1. 眼藥水

即使含有防腐劑，眼藥水仍極易滋生細菌，開封後最多可用一個月。使用已開封超過一個月的舊眼藥水，可能導致角膜炎或眼部感染。每次使用前應留意開封日期，並在瓶身標記開封日。

2. 軟管狀藥膏：

由於手指直接接觸管口，容易將細菌帶入管內。藥膏成分一旦變質或氧化，塗抹後不但無效，甚至可能令皮膚炎惡化，開封後建議半年至一年內用完。

3. 醫院診所開的藥膏：

此類軟膏在混合調配時已接觸空氣，變質風險更高，故建議儘快用完，開封後1至2個月內使用。

【同場加映】蜂膠/魚油/益生菌何時吃？營養師教揀6大保健品 防感冒/保護血管吃這種

妥善保存藥品 牢記2個要點

許多人習慣將藥物從藥袋或包裝盒中取出，只保留內藥（如鋁箔、藥瓶），但這樣日後便無法辨識藥名、用途與開封日期。真部眞澄建議，處方藥的藥袋應保留至藥物吃完為止；市售成藥則應將印有保存期限的包裝盒與藥品一同存放。

每年大掃除時，應檢查藥箱，凡已開封超過建議期限、或未開封但已過有效期的藥品，均應妥善丟棄。切勿因外觀無異狀而繼續使用。

資料來源：otonanswer

延伸閱讀：專家票選不推薦成藥名單 感冒藥1原因上榜 這種成藥最獲認可「看門口」

---