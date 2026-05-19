碗碟不油只用清水洗？研究實測殘留活菌量達8000 使用過的百潔布如何避免滋生細菌？

洗碗時碗碟不油，貪方便只用清水加百潔布洗刷？一項研究指出，若單用清水洗碗，過水後仍會殘留高達8000個活菌。到底日常使用過的百潔布需要如何處理才能有效避免滋生細菌？

碗碟不油只用清水洗？研究實測碗碟殘留活菌量達8000

根據日媒《grape》報道，FCG綜合研究所進行了一項洗碗實測，研究人員將約1億個金黃色葡萄球菌及肉類萃取物，沾滿於一塊全新的百潔布上，模擬日常受污染的狀態，然後測試不同清洗方式下，餐具上殘留的細菌數量。

碗碟不油只用清水洗？ 研究實測碗碟殘留活菌量！

研究有何發現？

研究人員設定的清洗條件為：用受污染的百潔布將整個培養皿擦洗10次，然後在流水下（水溫約23℃）沖洗10秒鐘。若使用洗潔精，則會將約2.5克洗潔精直接塗抹在百潔布上。測試結果如下（CFU為細菌數量單位）：

1.只用清水洗（沒有洗潔精）：

清洗前（CFU）：77,000

清洗後（CFU）：8,000

2.具有抗菌特性的洗潔精 A：

清洗前（CFU）：390,000

清洗後（CFU）：0

3.使用沒有標註抗菌洗潔精B：

清洗前（CFU）：130,000

清洗後（CFU）：0

研究所警告，這證明了如果百潔布本身帶有細菌，單用清水洗會污染餐具。洗碗時都必須使用洗潔精，並在流水下徹底沖洗乾淨，才能有效洗走細菌。

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使用過的百潔布如何避免滋生細菌？

研究所提醒，每次百潔布使用後必須做齊以下保養步驟，防止百潔布淪為惡菌溫床：

清洗完畢後，務必將百潔布徹底擰乾，去除多餘水分，然後懸掛起來晾乾。若遇上晴天，建議將其放在太陽下晾曬，陽光中的紫外線具有極佳的天然殺菌作用。

清洗處理過生肉的砧板和刀具時，必須格外小心。生肉含有大量可能導致食物中毒的致病菌，這些細菌極易轉移到百潔布上。清洗這類用具後，除了用流水徹底沖洗及完全晾乾百潔布外，亦強烈建議使用含氯漂白劑浸泡清洗。

市面上標榜消毒除菌的洗潔精功效各有不同，未必能消除所有種類的細菌。

當發現廚房百潔布明顯變髒或發出異味時，請盡快更換全新的一塊。

資料來源：《grape》

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