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洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑

食用安全
更新時間：07:30 2026-05-15 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-15 HKT

毛巾洗完依然有難聞噏味，甚至浮現一點點黑斑？有專家教用1神物浸泡毛巾，最快半小時就能將黑斑連根拔起，令發霉毛巾白淨如新。

洗完毛巾仍有噏味/黑點 專家教加1神物浸泡

根據日媒《grape》報道，毛巾洗完後依然有陣難聞的噏味，甚至表面出現一點點黑斑，這很可能是黑黴作怪。黑黴菌極易在潮濕骯髒的環境中滋生，有時候甚至會從骯髒的洗衣機轉移到毛巾上。黑黴菌是透過其菌絲嵌入毛巾纖維中生長，因此單靠放入洗衣機作一般清洗，根本無法將其徹底去除。不過，亦毋須急着將長黑點的毛巾掉棄，只要掌握正確的保養技巧，就能將黑黴菌連根拔起。日本家務網Kajitaku (カジタク) 有專家指出，對付毛巾上的頑固黑霉，最有效的方法是將其浸泡在氧系漂白劑。

毛巾除霉清洗步驟
毛巾除霉清洗步驟

 

氧系漂白劑主要分為液體和粉末兩種：

  • 液體漂白劑：通常用於一般衣物洗滌，好處是不會令彩色或有圖案的布料褪色。
  • 粉末漂白劑：其消毒和漂白能力比液體更強，若果白色毛巾發霉情況嚴重，強烈建議使用粉末狀的氧系漂白粉。

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毛巾除霉清洗步驟：

  1. 準備一個臉盆或水桶，倒入40至50°C的水。
  2. 按照產品包裝上的說明，將適量的氧系漂白劑溶解於水中。
  3. 將發霉的毛巾完全浸泡於水中約30分鐘至1小時，然後如常放入洗衣機清洗。
  4. 若浸泡30分鐘後發現黑霉仍未消失，可每次延長浸泡時間30分鐘，並定時檢查進度。
  5. 黑黴完全去除後，先用清水沖洗毛巾數次，再放入洗衣機清洗，最後晾乾即可。

專家提醒，上述的浸泡除霉法適用於黑霉附著較輕微的情況。然而，如果黴菌已經深入纖維內部，就難以徹底清除。如果發現無論清洗多少次，毛巾上的黑點都無法去除，最好更換一條新毛巾。

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推介選購2種材質的毛巾 避免新毛巾淪為黴菌溫床

為防止新買的毛巾再次淪為黴菌溫床，專家建議在選購時可留意毛巾的材質：

  • 超細纖維毛巾： 這類毛巾具備極佳的速乾特性，由於它們保持濕潤的時間極短，能有效避免形成適合黴菌滋生的潮濕環境。
  • 竹纖維毛巾：相比起傳統的棉質毛巾，竹纖維毛巾具有更高的天然抗菌性能，而且吸濕排汗能力更佳，是不錯的防霉選擇。

延伸閱讀：洗衣液推介｜日媒《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 可防臭/徹底去污漬！

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