生薑放雪櫃冷藏仍發霉乾掉？專家教終極保鮮法則 新鮮度可長達6個月！

不少人買完生薑用剩一半，習慣直接放入雪櫃冷藏，結果不出幾日就乾癟發霉？有專家教終極生薑保鮮法，確保生薑放半年依然新鮮如初。

專家教保鮮生薑終極法則 新鮮度可長達6個月！

根據外媒《Mirror》報道，烹飪專家Maria Keenan在社交平台TikTok分享了一段影片指出，許多人都有買了生薑卻來不及使用就變質的情況，因此她教大家1招生薑儲存法，保鮮期可長達6個月：

保鮮生薑終極法則

保鮮生薑終極法則：

直接用鐵湯匙輕輕刮除生薑外皮，這是最方便且最不會浪費薑肉的方法。

將去皮後的生薑切成小塊，然後放入密實袋中密封。

密實袋直接放入雪櫃的冰格，為了方便追蹤食用期限，建議在袋面寫上冷凍日期。

這段實用影片隨即引來大量網民讚賞及討論。有網民質疑，生薑不應該放在雪櫃。Maria Keenan親自解答指，如果只放普通冷藏格，生薑過一段時間依然會乾枯發霉，所以冰格才是延長保質期的唯一正解。亦有網民提出切片急凍可能黏在一起的問題，Maria Keenan對此建議，放入冰格後1至2小時，拿出來搖晃一下袋子，它們就會自動分開。

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生薑品牌「The Ginger People」負責人Abbie Leeson表示，將生薑切成硬幣大小的塊狀，然後裝進保鮮袋放入冰格絕對是長期保存生薑的最佳方式，且完全不會影響其口感。她亦解釋生薑放在不同溫度會出現的情況：

生薑可在室溫下短期保存，但最好勿超過一星期。時間一長，生薑就會開始流失水分和香味，然後萎縮。

雖然冷藏可保存近一個月，但生薑的質地會嚴重變差，口感會變得如海綿般，這是她最不推薦的儲存方法。

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