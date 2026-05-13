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白鞋泛黃變黑有得救？日本達人教3個清洗小妙招 讓萬年黑鞋變得白淨如新

食用安全
更新時間：07:30 2026-05-13 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-13 HKT

無論是小朋友還是大人的白鞋，總是被汗水和泥塵弄得漆黑一片且泛黃。每次洗鞋都要用刷死力狂擦，最後還未必洗得乾淨！有日本達人，教3招低成本洗白鞋神技，輕鬆令黑鞋將萬年污垢連根拔起，白淨如新。

日本達人教3個清洗小妙招 讓萬年黑鞋變得白淨如新

日本節目《ZIP！》早前邀請日本清潔達人大友先生，教3個洗白鞋神技。原來只需利用家中的常見日用品，就能輕鬆令萬年黑鞋起死回生，恢復白淨如新：

1.清潔泛黃鞋身

  1. 準備一個大型的透明密實袋，倒入約40°C的溫水及清潔劑。
  2. 將骯髒的鞋放入袋中，拉上封口時刻意留少許空氣在袋內，然後用力搖晃袋子令清潔劑起泡。
  3. 待清潔劑完全溶解後，將袋內空氣擠出並密封。
  4. 從袋外隔着密實袋輕輕搓揉鞋身，令清潔劑充分滲透，然後靜置浸泡3小時。
  5. 3小時後取出鞋子，用清水徹底沖洗乾淨。如遇極頑固污垢，可在沖洗時用刷子刷洗。
  6. 需要留意必須徹底沖走清潔劑，否則鞋子晾乾後會留下水漬。

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速乾晾鞋法：

  1. 將普通鐵線衣架的兩端向內屈曲，變成一個「山」字形狀。
  2. 在鞋筒內塞入乾毛巾，除了可防止鞋身變形。
  3. 最後將鞋掛在陽光下晾乾，同時達到殺菌消毒的效果。

2.橙皮去除鞋邊污漬

  1. 橙皮蘊含檸檬酸及檸檬烯，是分解污漬的天然成分，可直接用橙皮的內部反覆擦拭發黑的鞋邊。
  2. 被橙皮成分軟化污垢後，只需用舊牙刷輕輕一刷，剩餘的污漬就能輕鬆清除。
  3. 最後用乾布將鞋邊抹乾即可。
  4. 若遇上極深年的頑固黑斑，可用去污專用海綿加強去污力。

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3.去除鞋帶污漬

  • 直接用漿糊筆塗抹在鞋帶上有污漬或變黑的部分。
  • 將塗了漿糊筆鞋帶，靜置乾燥約10分鐘。
  • 10分鐘後，將鞋帶放入熱水中搓洗，會將黑色的污漬一併帶走。

延伸閱讀：洗衣液推介｜日媒《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 可防臭/徹底去污漬！

 

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