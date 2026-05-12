網紅踢爆內地連鎖烤肉店涉「造假」肉粒質地鬆散 營養師教1招分辨合成肉/注脂肉

隨著深港兩地交通便利，北上深圳及鄰近城市飲食消費已成為港人生活常態。近日，內地連鎖自助烤肉品牌「安壯壯」宣稱全店供應「原切肉」，並懸紅一百萬元人民幣承諾「若發現合成肉即獎」，卻遭到網絡博主實測踢爆，指其名不副實。

抖音網紅實測烤肉店肉類有古怪？

連鎖烤肉店「安壯壯」主打每位78元人民幣的自助餐，其創始人曾多次公開承諾，店內所有肉類均為原切，甚至立下「發現合成肉獎勵一百萬」的重誓。抖音博主「真探朱圓章」接獲粉絲舉報後前往實測，卻在隨機檢查的6款熱門肉類中，發現有4款疑似為添加了保水劑的合成肉，更有店員私下承認部分肉類「算不上原切」。博主在影片中詳盡記錄了各類食材的品質情況：

黑椒肥牛： 烤製後完全不縮水，雖層次分明但質感異常鮮嫩且缺乏牛肉味，推測加入了大量保水劑。

牛肉粒： 質地鬆散，一拿即碎，疑似由碎肉壓製而成。博主指出，手觸後殘留白色粉末，烤後呈現蜂窩狀，與品牌宣稱的「安格斯」品質嚴重不符。

雪花牛肉及羊肉： 被指疑似為合成肉，其中羊肉卷出現明顯的孔洞且羶味極重，推測同樣添加了保水劑以增加重量與口感。

對質無果轉交當局處理 拍攝受阻未能當面交鋒

面對博主提出的「百萬獎金」挑戰，並提議將獎金捐予慈善基金，店方職員僅以「店長不在」等理由推諉。雙方溝通無效後，博主隨即向內地市場監管部門舉報該店涉嫌虛假宣傳及以次充好，當局已正式備案查處。

博主隨後進行第二次探店，發現店內供應的肉類大多填充脂肪，再次質疑其合成性質。拍攝期間，博主多次遭到職員阻止，雖然他強調拍攝權利屬個人自由，並願意與負責人直接對話，惟最終仍未能與品牌負責人當面質詢。

內地連鎖自助烤肉品牌「安壯壯」宣稱全店供應「原切肉」，並懸紅一百萬元人民幣承諾「若發現合成肉即獎」 (抖音@真探朱圓章)

連鎖烤肉店「安壯壯」主打每位78元人民幣的自助餐 (抖音@真探朱圓章) 連鎖烤肉店「安壯壯」主打每位78元人民幣的自助餐 (抖音@真探朱圓章)

資料來源：真探朱圓章

小心誤買假牛扒豬扒 合成肉/注脂肉成分大解構

1. 甚麼是合成肉？

營養師高敏敏在其Facebook專頁發文指，市面上常見的牛扒、和牛、豬扒等也有可能是合成肉製成，若進食未熟透的合成肉，可能會導致食物中毒。

合成肉是指用「黏著劑」把經濟價值低的碎肉黏起，並壓緊冷凍，製成肉扒的形狀，然後以廉價出售。黏著劑主要由以下食品添加劑所製成：

鹽與磷酸鹽類

蛋白質酵素類

澱粉

食品添加劑有何作用？食安中心指，食品添加劑大多用於保持食物品質，常見用法如下：

2. 甚麼是注脂肉？牛肉最常出現注脂肉？

高敏敏指，注脂肉則是指將脂肪注射在瘦肉中，以提高肉類口感及賣相，牛肉就是最常見的注脂肉。如果進食未熟透的注脂肉，可能會導致腸胃不適、神經退化、加速機能老化，甚至增加肝腎負擔。

如果誤吃未熟透的肉類可引致食物中毒，據衞生署資料，中毒常見症狀如下：

1招分辨真假肉類 天然肉/合成肉/注脂肉

營養師高敏敏指，要分辨天然肉、合成肉和注脂肉，最簡單的方法就是觀察其特徵和成分，其中有1個方法可直接區分肉類是否天然。

天然肉

特徵：可以用湯匙刮出血水

成分：100%天然肉類

合成肉

特徵：每片肉類的大小和外型相當一致

成分：牛局胛肉、品質改良劑、乳清蛋白、焦磷酸鈉、抗氧化劑、卡拉膠（鹿角菜膠）、牛肉精粉、大骨粉等

注脂肉

特徵：油花呈蜘蛛網狀，均勻但不自然；可以用湯匙刮出油脂

成分：牛肉、牛脂、葡萄糖、營黃添加劑、鹽、黏稠劑、酵母萃取物、乳清蛋白水解物、洋菜、品質改劑、抗氧化劑、調味劑、水果酵素粉

內容獲「高敏敏 營養師」授權轉載

處理生肉時切勿用水清洗，否則可能引致食物中毒。美國疾控中心曾列出10大錯誤煮食習慣，當中包括清洗生肉：

除了要徹底煮熟，解凍肉類也要小心。腎臟科醫生江守山曾指出，用錯方法存放或解凍肉類，可令細菌數量增加10倍。他並呼籲大眾切勿使用錯誤做法，並教3招安全解凍食物。

延伸閱讀：食品添加劑可致敏 食安中心教5招防過敏

雖然食品添加劑本身毒性很低，但長期攝取仍會產生健康問題。本港食安中心表示，各種食品添加劑的成分有所不同，因此對某些化學物過敏的人士應盡量避免攝取。要預防攝取食品添加劑後引致不適的症狀，要留意以下5大貼士：