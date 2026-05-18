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廚房1種物品比馬桶污糟！放2日細菌量高達6億 醫生教3招清洗殺死細菌

食用安全
更新時間：12:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-18 HKT

每日煮飯洗碗必備的廚房抹布，隨時比馬桶污糟？有醫生引述研究，一塊抹布短短2日內細菌量可直飆高達6億。到底抹布出現甚麼異樣就必須立即更換？日常怎樣清洗才能殺死細菌？

廚房1種物品比馬桶污糟 放2日細菌量高達6億

重症科醫生黃軒在Facebook專頁撰文指出，廚房或餐廳會把常用的濕抹布，甚至已經變黑發綠的抹布來抹枱或墊在托盤內。其實常用的抹布本來就極易藏污納垢，在潮濕環境下更是細菌瘋狂繁殖的完美溫床。為了引證抹布的恐怖骯髒程度，黃醫生特別引用了3項國內外研究報告：

  • 一項研究發現，只要將抹布放置在廚房的潮濕環境中短短兩日沒有清洗，其細菌量自然就會飆升至高達6.3億 CFU/g。
  • 毛里裘斯大學健康科學部門的科研團隊，曾測試100塊已使用1個月的廚房抹布，包括進行細菌培植。結果發現49%抹布帶菌，當中36.7%驗出有大腸桿菌及腸道球菌，14.3%驗出金黃葡萄球菌。
  •  另一項調查顯示，一塊全新的抹布使用1星期後，含菌數可高達300億個。相較之下，每2天清理一次的住家地板菌落數約只有500個；而馬桶坐墊也只有約1,000個。

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抹布出現3種情況須立即更換

黃醫生提醒，如果抹布出現以下3種情況，代表已經充斥海量細菌，必須立即扔掉更換：

  1. 異味：如果抹布散發出不尋常的異味，這正是細菌密度過高的最強烈警號，需要馬上丟掉。
  2. 潮濕：長期無法乾透的抹布極易滋生細菌。請緊記，只要有水分和食物碎屑滯留的抹布，就是細菌的天堂。
  3. 顏色：如果抹布的顏色開始變得異常，絕對是大量細菌或頑固污垢積聚的結果。

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3招清洗抹布殺死細菌

想避免抹布淪為恐怖的細菌溫床？黃醫生指出，日常使用及清潔時必須緊記以下3大重點：

3招清洗抹布殺死細菌
3招清洗抹布殺死細菌

 3招清洗抹布：

  1. 定期更換：抹布應該定期更換，專家建議至少每天更換一次。
  2. 高溫消毒：建議使用高溫熱水，或根據衞生署建議的煮沸殺菌法，將抹布放入滾水中，至少水煮5分鐘以上，才能有效殺死抹布上的頑固細菌。
  3. 使用消毒劑：應定期使用有效的消毒劑來清潔抹布，確保徹底殺滅病菌。

 延伸閱讀：這家電恐比馬桶髒15倍 研究揭100%驗出糞便細菌！盤點家居10大細菌溫床

黃軒重症科醫生簡介:

台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授，專項是發炎性腸道疾病如克隆氏症、潰瘍性結腸炎等。

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