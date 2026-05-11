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食物放雪櫃仍發霉？1款廚房神物即變天然吸濕除臭劑 加2物蔬果保鮮期大增

食用安全
更新時間：16:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-11 HKT

食物放入雪櫃就萬無一失？若發現蔬果依然發霉變壞，隨時是雪櫃濕氣過重！有專家指出，只要善用廚房的1款平價神物，便能瞬間變成天然吸濕除臭劑。若再配搭2物，更能大幅延長食物保鮮期。

1款廚房神物即變天然吸濕除臭劑 加2物蔬果保鮮期大增

許多人習慣將買回來的蔬菜水果或沒吃完的食物，放到雪櫃保存。不過，有些食物明明放了入雪櫃，卻依然極速發霉變壞？根據台灣南投縣集集鎮衛生所的資料指出，在正常情況下，雪櫃冷藏格的平均溫度應控制在5℃左右（7℃以下）；而冰格則應維持在-18℃以下，才能有效達到保鮮目的。此外，雪櫃底部的蔬果格雖然需要一定的濕度來保持蔬果水分，但如果整個冷藏層的濕氣過重，反而會極速滋生細菌，加速食物腐爛變質。雪櫃內水分過多的原因有很多，例如放入會產生水分的食物、天氣太熱、頻繁開關雪櫃門，甚至只是雪櫃門邊的防漏膠條老化關不緊，都會令雪櫃內的濕度直線上升。

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既然濕氣是食物變壞的元兇，有甚麼低成本的方法可以解決？《The Daily Meal》分享了一個廚房裏平價的海綿，除了用來洗碗，竟然是雪櫃的吸濕保鮮神器。專家解釋，綠葉蔬菜、根莖類蔬菜、蘋果和梨等食物，雖然適合存放在雪櫃的蔬果格中低溫保存，但過多的水分會加速它們腐爛。只要在雪櫃裏放一塊乾爽的海綿，就能有效吸收空氣中多餘的水分，保持雪櫃內部乾爽，減少浪費。專家指出，雪櫃中使用海綿的方法如下：

雪櫃使用海綿方法
雪櫃使用海綿方法

雪櫃使用海綿方法：

  • 可以用剪刀將一塊乾淨的乾海綿剪成兩半，直接與蔬果一起放在蔬果格內，或者放在雪櫃任何一層的層架上。這能有效控制雪櫃濕度，讓蔬菜水果長時間保持新鮮。
  • 用剪刀在海綿的側面𠝹一個小切口，然後倒入少許食鹽。鹽本身具有極佳的吸水特性，與海綿結合後，能更快速地抽乾雪櫃內的濕氣。
  • 如果雪櫃經常散發難聞的飯菜異味，可以在海綿上撒上一些梳打粉，同時控制濕度兼消除雪櫃異味，令蔬果保鮮期大增之餘，雪櫃亦能保持清新。

雖然海綿吸濕極有效，但專家提醒，放在雪櫃內的海綿很容易滋生數以百萬計的細菌，久而久之更會產生異味。為避免適得其反，強烈建議每隔幾日就必須更換一次海綿。大家毋須直接扔掉，只需用熱水及洗潔精徹底清洗乾淨，晾乾後即可循環再用。

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6種食物不宜放雪櫃 薯仔冷藏恐致癌？

除了將乾海綿放雪櫃吸濕除臭外，亦要認清甚麼食物可以放入雪櫃。營養師桑格維（Jhanvi Sanghvi）在其instagram指，並非所有食物都適合放入雪櫃保鮮，以下6種常見食材一旦冷藏，會引發多種健康風險，必須多加留意：

  1. 洋蔥：洋蔥上多餘的水分會為真菌孢子提供完美的生長溫床。若不慎進食經冷藏而變質的洋蔥，可能會引發嘔吐、胃痙攣及腹瀉等症狀。建議洋蔥應儲存在陰涼、乾燥且黑暗的地方。

  2. 大蒜：將大蒜放入雪櫃冷藏，會刺激其提早發芽。在濕冷的環境下，蒜頭不但會極速滋生霉菌，口感亦會變差，味道甚至會發苦。

  3. 薯仔：在低溫環境下，薯仔內的澱粉會加速轉化為糖分，令口感變得粗糙。最危險的是，當這些冷藏過的薯仔再經過高溫烹調時，極容易產生有害物質「丙烯酰胺」，大大增加致癌風險。

  4. 香蕉：若放置於低溫環境，會徹底破壞其自然熟成的過程。冷空氣會令香蕉外皮迅速變成棕黑色，果肉質感亦會變成糊狀。

  5. 生薑：將生薑放進雪櫃，會失去原有的新鮮度與風味，也會變得極難用於烹飪。

  6. 煮熟的飯：若在冷藏前沒有將熟飯適當冷卻，會極易令飯粒滋生蠟樣芽孢桿菌等細菌。這類細菌會產生毒素，隨時引發嚴重的食物中毒。

 延伸閱讀：帶飯用玻璃盒恐中毒？5種食物隔夜吃易滋生惡菌 蔬菜竟上榜？

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