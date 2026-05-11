老人家抗拒用微波爐 有幅射 =「易致癌」？營養師拆解2大迷思

近日有「連登仔」發文提出一個煮食迷思「點解老人家咁抗拒用微波爐？」，指出「屋企本身有微波爐但老人家下下寧願用蒸，佢10分鐘先整得熱野食，我用微波爐30秒已經搞掂」，惹來不少網民留言熱議，直言「廢老思維」，詳情即看下文！

長者對微波爐疑慮：輻射 ＝ 致癌?

網民在網上平台以「點解老人家咁抗拒用微波爐？」為題發文，拆解長者不用微波爐原因！文中提到，對於有「連登仔」的迷思，引來網民熱議，有人認為「輻射，食得多個胃會俾D（啲） 微波整熟埋，生CANCER（癌症），廢老思維係咁上下」。這反映了部分長者仍抱持舊有觀念，對微波爐的運作原理存有恐懼。

除了健康憂慮，亦有網民從食物品質的角度出發，「理性啲講，微波有時啲嘢食乾啲，除此之外我睇唔到有咩缺點」；「叮嘢食真係乾d（啲）無咁好食」。顯然，微波加熱容易導致水分流失，這成為了不少人寧願耗時「隔水蒸」的主因。

有人估計「或者啲老人家年紀大鍾意食熱嘢。嫌棄微波爐嘅時間太短。食兩啖就即刻凍曬。所以佢咪鍾意用水蒸囉」，認為蒸煮能讓熱力更均勻持久。不過，隨即有網友反駁「蒸到100度嘅食物冷卻速度快過叮到100度嘅食物？」，認為降溫速度與加熱方式並無直接關聯，雙方就此展開激烈爭論。

微波爐操作原理

食物安全中心亦解釋微波爐現已十分普及，大部分家庭和食肆都有微波爐。微波爐的操作原理是利用微波輻射穿過食物。食物接觸到微波時，所吸收的能量會導致極性分子（例如水分子）和離子合成物（例如已溶解的鹽分）旋轉／振動，從而產生熱能殺死食源性病原體。相比煎炸或以焗爐烤焗這兩種烹調方法，微波煮食的溫度較低(通常不會超過攝氏100度)，有助減少可能致癌的物質產生。

不過，由於微波的穿透度低，只能快速加熱食物的外層，其餘部分主要透過滾燙的外層所傳導的熱能烹煮，故此微波未必適宜用來烹煮釀入其他食材的家禽和大塊肉類，因為這些食物的中央部分未必達到可殺死有害細菌所需的溫度。

常用微波爐加熱食物易致癌？ 營養師拆解迷思

營養師劉雅惠曾在其facebook專頁發文指，許多人擔心將食物放入微波爐加熱後，食物的營養價值會減少甚至致癌，但她表示不必過於擔心，原因如下：



迷思1. 使用微波爐加熱食物，會降低營養價值嗎？

劉雅惠表示，比起用電鍋蒸煮、白烚（水煮）等烹調方式，用微波爐加熱食物可以更好地保留食物的營養價值。至於用烚、蒸的方式，也容易導致維他命B群和維他命C流失。

她解釋，因為用烚、蒸的方式加熱，時間會較長，導致營養素較容易流失。不過，用微波爐加熱的時間則較短，可以減少營養素的破壞，避免碳水化合物、蛋白質和脂肪等成分流失，並可保留更多的植物化素及微量元素。

迷思2. 使用微波爐加熱食物，會增加致癌風險嗎？忽略一事更損健康？

劉雅惠指出，與其擔心微波爐產生的輻射，我們更應該關注的是，正在用微波爐加熱甚麼食物。她提醒，若經常食用高鹽、高碳水化合物和低纖維的的微波食品，可能會導致營養不良，對健康產生負面影響。

資料及圖片來源：LIHKG、AI生成圖片

佳食用時間/翻熱次數