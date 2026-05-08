煮洋蔥貼士｜切完忌即煮、靜置15分鐘 抗凝血防血栓功效大提升 浸水都會流失營養？

好多人煮洋蔥，都會切完就即刻落鑊，原來這是大忌，會令重要營養素大流失！ 只要改變一個小步驟——切完洋蔥不要馬上烹煮，已經可以令洋蔥的健康功效大大提升。

洋蔥｜切後即煮浪費營養 宜靜置10-15分鐘

日媒報道，洋蔥含有一種叫「烯丙基二硫化物」的成分；當洋蔥被切開、細胞破壞後，在「蒜氨酸酶」的作用下，會轉變成大蒜素等硫化物。這些成分正是能讓血液清暢、預防血栓的關鍵。不過，大蒜素並非切開瞬間就大量產生。切切洋蔥時令人流淚的「催淚成分」，其實也是這個轉化過程的副產品。

產生大蒜素的酵素對溫度非常敏感，若切開後立即加熱，酵素會失去活性，導致大蒜素未能充分生成。換句話說，寶貴的抗凝血成分就被白白浪費了。這就是為甚麼人們常說「切好就煮是浪費」。切好洋蔥後，只要靜置於空氣中約10至15分鐘，大蒜素的生成便會達到高峰。就算很忙，也至少要靜置5分鐘。即使之後再進行加熱，已生成的大蒜素相對穩定，功效能夠得以保留。

靜置時間建議：

最理想：10至15分鐘

最短：至少5分鐘

上限：不宜超過30分鐘，否則大蒜素會揮發流失

【同場加映】洋蔥如何吃最有功效？

洋蔥迷思：用水浸泡？辛辣味如何去除？

不少人在煮洋蔥時都會用水浸泡洋蔥，去除辛辣味，原來這做法同樣會導致洋蔥營養喪失：

1. 不要用水浸泡

大蒜素是水溶性的，一遇水就會被沖走。若想保留抗凝血功效，請避免浸泡。

2. 擔心辣味點算好？

可改用微波爐加熱20至30秒，或切薄片後暴露空氣中，讓辛辣成分自然揮發，味道會變得溫和。

洋蔥｜切法與煮法影響效果

切法 ： 橫切或切碎 能更有效破壞纖維，令細胞破裂更徹底，大蒜素產量更高。

： 能更有效破壞纖維，令細胞破裂更徹底，大蒜素產量更高。 生食 ：最有效保留有機硫化物，建議切丁後靜置10分鐘，再加入沙律或菜式。

：最有效保留有機硫化物，建議切丁後靜置10分鐘，再加入沙律或菜式。 熟食：用油烹調（如橄欖油快炒或醃製）有助防止營養流失，並提高吸收率。

【同場加映】洋蔥可以防中風？降三高/減肥/增免疫力10大功效 1種煮法營養功效大增 附食譜

洋蔥｜具防癌成分 生食熟食各有好處

急症科醫生張適恆曾在個人YouTube頻道指出，洋蔥含有多種大量有機硫化物，除了帶來濃烈氣味，更能有效抑制癌細胞。研究顯示，洋蔥可預防7大癌症：胃癌、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、前列腺癌、乳癌。

三大防癌成分：

有機硫化物（DMS、DADS、DATS等）：能破壞癌細胞DNA，阻止生長；DADS更可中和香煙中的致癌物及加工肉類的亞硝胺。 蘿蔔硫苷：切碎後釋放，轉化為蘿蔔硫素，抑制癌細胞。 槲皮素：影響特定RNA片段，防止正常細胞癌變。

張醫生表示，生食與熟食可補充不同營養：

生食 ：完整保留有機硫化物（怕熱），抗癌作用最強。切丁靜置10分鐘後加入沙律最理想。

：完整保留有機硫化物（怕熱），抗癌作用最強。切丁靜置10分鐘後加入沙律最理想。 熟食：低溫（160°C）油煎4至8分鐘，能釋放更多槲皮素；避免水煮以免多酚流失。

而溫度控制方面，避免水煮洋蔥，建議用160°C低溫煎約4至8分鐘，不煎至金黃色，這樣能釋放更多具抗癌作用的槲皮素。

資料來源：Yoga Journal、急症科醫生張適恆

延伸閱讀：防慢性病防癌要吃三文魚？研究揭12種超強抗發炎食物