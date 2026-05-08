烚蛋要用一大煲水？日本爆紅慳水省時法：平底鍋煮蛋只需1cm水+4分鐘蒸焗

煮烚蛋/水煮蛋一定要用一大煲水？非也！日本農林水產省曾分享一段「省時！不用水煮的煮蛋方法」的影片，成為日本社交媒體的熱話。到底這個水煮蛋秘訣是甚麼？

省時慳水煮蛋法 1厘米水量已夠？蒸焗4分鐘即成？

日本農林水產省在官方YouTube專頁上分享省時又慳水的煮蛋秘訣，只需準備一個平底鍋，步驟超簡單，家家戶戶都能輕鬆做到。

日本爆紅煮蛋法

第1步：平底鍋內放入所需的雞蛋數量（多少隻都可以），然後注入清水，水量約為1厘米高，僅僅蓋過鍋底便足夠。由於水量少，加熱後水很快便沸騰，比傳統用「一大煲水煮」的方法節省不少時間。

第2步：蓋上鍋蓋，開中火加熱。水滾後，讓雞蛋在鍋內「蒸煮」4分鐘，水蒸氣會讓雞蛋均勻受熱。

第3步：關火後，不要打開鍋蓋，繼續靜置5分鐘。可以用計時器輔助，確保時間準確。

第4步：靜置完畢後，將雞蛋放入冷水中降溫，便大功告成。

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輕鬆剝殼小技巧 冷藏蛋同樣適用

想剝殼更順暢？日本農林水產省的職員指出，可用湯匙輕輕敲擊蛋殼表面，讓蛋殼產生裂紋，蛋殼便很容易剝離。職員更提大家，這個「省時慳水煮蛋法」還有一個好處：即使雞蛋是剛從雪櫃拿出來的，亦無需回溫，直接下鍋即可。而且在加熱過程中不用翻動雞蛋，非常方便。

雞種決定蛋殼啡色定白色

水產省的職員提及，很多人好奇：啡殼蛋和白殼蛋有什麼分別？其實，蛋殼顏色並非代表營養價值不同，而是取決於雞的品種。

雞蛋顏色與雞的品種直接相關，而雞蛋的顏色僅為遺傳特徵，不影響內部營養：

羽毛純白的雞產白蛋

羽毛呈紅色或棕色的母雞則產啡色蛋

【同場加映】啡雞蛋、白雞蛋有何分別？

啡雞蛋、白雞蛋營養無分別

無論啡蛋白蛋，其蛋白質、維生素及礦物質含量均完全相同，無論選擇哪種顏色，每隻雞蛋均提供以下營養素：

完全蛋白質（約6克/隻） 維他命A、D、E、K 膽鹼（助腦部健康） 抗氧化劑（如葉黃素） 健康脂肪

這些營養素能夠帶來許多益處，包括增強能量與飽足感、幫助調節情緒、維持肌肉功能、及減輕身體發炎。

資料來源：日本農林水產省、Prevention

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