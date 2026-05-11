蘋果放入雪櫃大錯特錯？漏做1步恐導致全層蔬菜腐爛？即學1招保存法更甜/新鮮

不少人買蘋果回家習慣直接放入雪櫃，但有日本專家指出，蘋果保存時漏做1步，隨時連全層蔬菜極速腐爛。想蘋果長放依然爽脆清甜，專家也教1招保鮮法，簡單鎖住鮮甜。

蘋果放入雪櫃大錯特錯？漏做1步恐導致全層蔬菜腐爛？

根據《Yahoo! JAPAN》報道，日本食品技術管理專家Papuchan（ぱぷちゃん）指出，雪櫃蔬果格雖然濕度較高，似乎是存放蔬果的理想地方，但對於蘋果而言，卻會帶來反效果，加速其腐壞及流失風味。

蘋果的最佳儲存溫度/1招保存法更甜/新鮮

Papuchan解釋，這與蘋果的最佳儲存溫度息息相關：

蘋果最佳儲存溫度：約為0℃至5℃。

雪櫃「冷藏格（上層）」溫度：通常介乎 2℃ 至 6℃。

雪櫃「蔬果格（下層）」溫度：通常介乎 3℃ 至 8℃。

從數據可見，蔬果格的溫度對蘋果來說有點高。若將蘋果長期放置在溫度較高的蔬果格，會導致蘋果口感變得不爽脆、甜味和香氣大幅減弱，並極速失去新鮮度。因此，蘋果應該存放在溫度較低的冷藏格（即雪櫃上中層）才最保鮮。

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除了放錯格，Papuchan警告，把未經包裝的蘋果直接放入雪櫃是絕對不允許的，背後有兩大原因：

雪櫃冷藏格的環境非常乾燥，若沒有包裝保護，蘋果的水分會迅速流失，導致果皮起皺、果肉質地變乾。

蘋果會釋放大量乙烯氣體，若讓它與其他蔬果一起存放，乙烯氣體會加速其他蔬菜的成熟甚至腐爛。

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即學1招保存蘋果更甜更新鮮

想蘋果保持爽脆清甜，同時不連累雪櫃裏的其他蔬菜，Papuchan建議在放入雪櫃前，務必跟足以下2個步驟包裝：

先用廚房紙巾包裹。

再將包好的蘋果放入保鮮袋，並將袋口徹底密封，這樣可以抑制乙烯氣體的影響，讓蘋果更耐放、口感也更好。

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