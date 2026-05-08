車厘茄連蒂放入雪櫃竟發霉！研究揭細菌數量暴增64% 即學1招延長保存期限

不少人車厘茄買回家後習慣連蒂放入雪櫃，但這種做法大錯特錯！有專家指出，果蒂其實是超級細菌溫床，研究更證實連蒂保存會令細菌量暴增64%。到底如何保存有效延長車厘茄壽命？

車厘茄連蒂放入雪櫃發霉 有3大關鍵原因

根據《Yahoo! JAPAN》報道，車厘茄色彩鮮艷又方便進食，是不少人帶飯盒及製作沙律的必備食材。很多人買車厘茄回家後，為了貪方便習慣原盒連著綠色的果蒂直接放入雪櫃。日本蔬果專家青髮哲指出，買車厘茄回家後，第一時間必須拔走果蒂，背後有3大關鍵原因：

須拔走車厘茄蒂保存的原因/1招延長保鮮

1.防止細菌及霉菌滋生

車厘茄的綠色果蒂極容易藏匿肉眼看不見的細菌和黴菌孢子。如果連蒂放入潮濕的雪櫃，極易引發黴菌滋生，並迅速傳染給周圍的車厘茄。這點在春夏潮濕、高溫多雨的季節尤其危險。

2.防止水分和養分流失

車厘茄會透過果蒂進行呼吸作用，水分會從此處流失。若保留果蒂儲存，不但水分會被抽乾導致果皮變皺，連帶維他命C等營養物質亦會一併流失。拔走果蒂有助保持果肉緊實度和營養成分。

3.避免刺穿其他果實

果蒂邊緣又硬又尖，當車厘茄在保鮮盒內互相擠壓摩擦時，硬刺極易刮花相鄰車厘茄的表皮，導致整盒車厘茄從傷口處開始連環腐爛。

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研究揭車厘茄連蒂頭保存 細菌數量暴增64%

日本一項名為「車厘茄蒂頭的有無對保存性的影響」（ミニトマトのへたの有無が貯蔵性に及ぼす影響）的研究中，針對4款不同品種的車厘茄進行「去除蒂頭」、「保留蒂頭」變化的實驗。結果發現，存放7天後：

保留果蒂： 車厘茄重量減少了3.2%，細菌增加率最高達64%。

車厘茄重量減少了3.2%，細菌增加率最高達64%。 拔走果蒂： 細菌增加率竟為0%，保存期明顯更長。

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即學1招延長車厘茄保存期限

青髮哲分享了一個簡單有效延長車厘茄保存期秘訣：

徹底去蒂 在保鮮盒或收納容器底部，鋪上一層乾淨的廚房紙，然後放入車厘茄。 在車厘茄上方再蓋上一張廚房紙，最後放入雪櫃的蔬果格冷藏即可，能讓車厘茄存放1至10天依然保持新鮮美味。

資料來源：《Yahoo! JAPAN》

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