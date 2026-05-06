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鑊底燒焦黐底好難洗？海綿狂擦都無用！即學1個神招輕鬆清走頑固燶漬

食用安全
更新時間：18:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-06 HKT

鑊底燒焦黐底，絕對是洗碗噩夢！很多人習慣拿起百潔布死力狂擦，結果洗到手軟更隨時刮花塗層。其實對付頑固黐底燶漬，絕對毋須硬碰硬。有專家教1個神招，幾分鐘令焦黑污垢自動溶化剝落。

鑊底燒焦黐底好難洗？即學1個神招輕鬆清走頑固燶漬

根據《Delish》報道，鑊底沾上焦糖、黏稠的焦糖醬或任何濃稠的醬汁後，清理起來簡直是噩夢，很多人的第一反應就是拿起濕透的百潔布狂擦，結果不但洗到手軟，更隨時刮花鑊面塗層。其實要對付這些頑固的黐底糖漬，絕對不需要九牛二虎之力。只要善用1種方法，就能省下大量時間和精力，讓頑固燶漬自動剝落：

1招清鑊底污漬
1招清鑊底污漬

【同場加映】洗潔精只過水易殘留1種「毒藥」 嚴重恐傷腸胃 即學8招正確洗碗法 徹底洗走化學毒素

1個神招輕鬆清走鑊底頑固燶漬

  1. 在燒焦或黐底的鑊中加入足夠的清水，水量必須完全淹沒所有黏稠或燒焦的殘留物。
  2. 將鑊重新放回爐頭上，開小火將水煮至微微沸騰。如果在煮食過程中使用了矽膠掃、湯匙、打蛋器或鑊鏟等沾滿醬汁的工具，可將它們一併放入鑊中，確保所有黏稠部分都被熱水完全浸過。
  3. 由於糖極易溶於熱水，隨著水溫不斷升高，原本硬化死實的焦糖或醬汁就會開始溶解、鬆動。短短幾分鐘內，便會肉眼可見那些黏稠的塗層，從鑊底及廚具上慢慢溶化脫落。
  4. 待所有殘渣鬆脫後，只需用矽膠刮刀輕輕一刮便能清走污垢。最後，小心倒掉熱水，再滴少許洗潔精快速清洗鑊具及廚具，去除殘留的糖分及油膩感即成。

延伸閱讀：消委會洗潔精推介｜檢測35款過半易傷手 推介14款不含致敏防腐劑 AXE斧頭牌/AXION/花王哪款最高分？

 

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