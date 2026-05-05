內地自助餐廳虹鱒冒充三文魚 即看兩者如何分辨 3招分辨三文魚新鮮度

三文魚刺身是不少港人至愛，但若餐廳以虹鱒冒充大西洋三文魚，除涉及誠信問題，更可能帶來健康風險。鄭州日前發生一宗消費糾紛，顧客購買「三文魚暢吃」套餐，吃到一口便察覺「不對勁」，原來餐廳提供的竟是虹鱒。事主不滿商家未有在團購頁面標明食材實為虹鱒，亦未能提供符合國家生食標準的檢測報告，已入稟法院索償。事件引發公眾熱議：三文魚與虹鱒如何分辨？淡水虹鱒可否生食？專家逐一拆解。

自助餐標籤不清 食客辨真假三文魚

內媒《現代快報》報道，今年4月，網民「小鳥」與友人在鄭州「德唯森環球料理」自助餐廳購買349元人民幣的「三文魚暢吃」套餐。她本身常吃三文魚，當晚一吃刺身便覺得口感有異。詢問店員後，對方承認食材為虹鱒。

事主指出，商家團購頁面只模糊寫上「三文魚吃」，並未標明是虹鱒。事後她要求提供檢測報告，商家出示一份依據「GB2733-2015」標準的《成品檢測報告》，顯示寄生蟲「未檢出」。然而有網民提醒，GB2733-2015是《鮮、凍動物性水產品》標準，當中列明食材默認需要加熱食用；真正的生食標準應為「GB10136-2015」（《動物性水產製品》）。

網民「小鳥」與友人在鄭州「德唯森環球料理」自助餐廳購買349元人民幣的「三文魚暢吃」套餐。她本身常吃三文魚，當晚一吃刺身便覺得口感有異。詢問店員後，對方承認食材為虹鱒。（圖：現代快報）

【同場加映】雪卡毒｜港女吃燕子星斑中雪卡毒 吃魚2部位毒素高100倍 小心12種海魚

事主認為，虹鱒屬淡水魚，感染寄生蟲風險遠高於海水三文魚，飯後二人唯有自行服用杜蟲藥。她向當地市場監管局投訴後，商家雖同意退款，但事主認為商家未有正視問題，已向法院起訴，要求按消費額十倍賠償及承擔訴訟費。商家其後修改團購頁面，標註「國產三文魚」，其後更將套餐下架。

三文魚 vs 虹鱒：三大關鍵區別

許多人以為「三文魚」單指大西洋三文魚，但2018年中國水產流通與加工協會發布團體標準，將三文魚定義為鮭科魚類統稱，涵蓋大西洋三文魚、虹鱒、銀鮭等。然而，從食用安全及口感角度，兩者有明顯分別：

關鍵區別 三文魚 虹鱒 棲息環境 海水（溯河洄游） 淡水（河流、湖泊、水庫） 外觀 魚身銀白帶粉紅，頭部較尖長 呈銀灰色，體側有彩虹色帶，頭部較圓短 肉質與味道 魚油豐富，口感肥美油潤、略帶甜味 肉質較實，味道較淡，油脂較少

市面有售的挪威峽灣鱒（Fjord Trout）屬於虹鱒的一種，生長於冰川融水與海水交匯的寒冷水域，條件較佳，但仍屬淡水魚類。但淡水魚無論養殖環境多麼潔淨，都無法完全排除寄生蟲風險，生食存在健康隱患。不想買錯魚？就要留意三文魚及虹鱒在外觀上有以下區別：

外觀分別 三文魚 虹鱒 一般外觀 更細更長 肚子較大且較圓 頭部 更鋒利及更長 較圓且較短 尾部 分叉且細長 較方且較寬大 外觀顏色 魚身銀白帶粉紅 呈銀灰色，體側有彩虹色帶 內部顏色 橙色 艷紅橘色 脂肪 整體較胖 腹部較胖

【同場加映】魚類水銀｜40歲男吃1種魚生中水銀毒險一世洗腎 12種魚最毒 附安全名單

三文魚新鮮度三招辨真假

消費者購買三文魚時，如何分辨新鮮與冷凍產品？中國科學院海洋研究所提供以下要訣：

1. 魚眼魚鰓

新鮮：魚眼清亮、瞳孔深黑閃亮；魚鰓鮮紅帶紅色黏液

不新鮮：魚眼混濁，魚鰓變黑或暗沉

2. 魚皮魚肉

新鮮（冰鮮）：魚皮黑白分明、魚鱗完整銀亮；魚肉呈鮮豔橙紅色，紋理清晰，帶油潤光澤

解凍：魚皮鬆弛、魚鱗殘破；魚肉雖橙紅但無光澤，皮肉連接處顏色暗啞

3. 彈性與氣味

新鮮（冰鮮）：肉質緊實彈性佳，按壓後迅速回彈；氣味為濃郁魚油香氣，帶淡淡堅果香

解凍：肉質軟塌，按壓留痕，擠壓會滲水；氣味有明顯魚腥味

三文魚生食定熟食？部位與處理有不同

1. 適合生食的中段及魚腩

脂肪含量高、分佈均勻，肉質細嫩，入口即化。只有新鮮（冰鮮）三文魚方可生食，建議切片後搭配日式醬油、芥末或油醋汁。

2. 其他部位及冷凍魚

務必徹底煮熟。熟食可採煎、烤、煙燻等方式。冷凍再解凍的魚肉不宜生食，煮熟後肉質較木，需較濃調味。

2種方式徹底消滅寄生蟲

香港食品創新科技及安全中心食品研究項目經理文嘉敏曾接受《星島頭條》訪問時解釋，魚類感染寄生蟲主要與生活環境及進食食物有關。若魚類生活在不潔水源，或進食受寄生蟲污染的食物，便會受到感染。無論淡水魚或鹹水魚均有機會帶蟲，港人常吃的鯖魚也不例外。

鯇魚：屬淡水魚，生活在易受污染的靜止水源，加上是本港最受歡迎魚類之一，風險較高 三文魚：雖為海魚，但常作刺身生食，增加感染風險 吞拿魚：同樣常被生食，是今次事件主角 鯖魚：港人常見食用魚類，亦屬易感染品種 石斑：體內可能含海獸胃線蟲，徹底煮熟即可安全食用

香港魚類學會創會會長莊棣華補充，寄生蟲在熱帶地區較活躍，環境適合其生長，因此熱帶魚帶蟲可能性高於寒帶或溫帶魚。淡水魚因生活於流動性較低的水源，鄰近泥土易受污染，感染風險同樣較高。坊間流傳以蔥蒜、芥末消毒的方法並不可行，只有2種方式能徹底消滅寄生蟲及其蟲卵：

攝氏零下20度冷藏數日

高溫徹底煮熟

他強調，只要寄生蟲被煮熟，即使進食也不會有太大影響。以港人常吃的石斑為例，體內雖含不少寄生蟲，但徹底蒸熟後食用便安全無虞，至今未聽聞進食寄生蟲屍體中毒的病例。

資料來源：現代快報、Sheng Siong Supermarket、中國科學院海洋研究所、澎湃新聞

延伸閱讀：一條油甘魚藏30cm生猛寄生蟲 鯖魚都出事！專家揭高危魚類+教3招預防