福建女「榴槤配白酒」呼吸衰竭險亡 盤點7大相剋飲食禁忌 3類人不宜進食

榴槤雖被譽為「水果之王」，口感濃郁且營養豐富，不過在食用榴槤時存在不少禁忌，甚至有致命風險。近日內地一名女子因在進食榴槤後飲酒，引發嚴重呼吸衰竭，險些送命。

福建女「榴槤配白酒」致急性呼吸衰竭

根據傳媒報道，福建省一名女子早前與友人聚餐時，先後進食了兩大塊榴槤，並飲用約200毫升白酒。不久後，她出現頸部及面部大面積泛紅，全身爆發蕁麻疹。送院途中，該女子更出現胸悶、呼吸困難及意識模糊，血氧飽和度一度跌至78%的危險水平。經急症室醫生診斷，確診為「雙硫侖樣反應」引發的呼吸衰竭，所幸經搶救後脫離生命危險。

4大致命危機：化學毒性反應

醫生及研究指出，榴槤配酒並非單純的「上火」或過敏，而是化學毒性反應：

榴槤富含「含硫化合物」，會強烈抑制肝臟中「乙醛脫氫酶」的活性，其機理與「服用抗生素後飲酒」相似。 酒精代謝產生的乙醛無法及時被分解，導致在體內大量堆積，嚴重加重肝臟負擔。 乙醛蓄積會導致心律不正、呼吸道痙攣，嚴重者可導致呼吸循環衰竭。 槤與酒皆屬溫熱之物，同食會產生「火上加油」的效果，令體內極度燥熱，引發暗瘡、喉嚨痛甚至出血情況。

醫生及研究指出，榴槤配酒並非單純的「上火」或過敏，而是化學毒性反應

盤點7大相剋飲食禁忌

1. 忌配溫熱性食物

榴槤本身性質燥熱，若再配合牛肉、羊肉或辛辣煎炸食物，等同「火上加油」。對於體質偏熱、易生暗瘡、痱滋或消化能力欠佳的人士，同吃會誘發嚴重的「上火」反應。

2. 不宜與荔枝、龍眼同食

荔枝與龍眼同屬熱性水果。若將多種熱性水果集中進食，會令體內熱氣急升，容易引發腸胃不適或咽喉腫痛。

3. 酒精類飲品

榴槤中含有的化學物質（如二乙硫醚）會抑制肝臟分解酒精的速度，使人更容易醉酒及產生不適感，甚至可能引發潛在的代謝風險，故絕對不建議與酒同服。

4. 碳酸飲料（如可樂）

榴槤與可樂皆屬於高糖食品。兩者同吃會導致血糖水平在短時間內急劇飆升，引發強烈睡意；當血糖隨後快速回落時，反而會誘發更明顯的飢餓感，導致攝取過多熱量。

5. 奶製品（如牛奶）

牛奶與榴槤均含有豐富的蛋白質。若同時大量攝取，腸胃需花更長時間消化，容易產生胃脹、腹痛甚至腹瀉等消化不良徵狀。

6. 「果后」山竹

坊間流傳吃完榴槤後吃山竹可「清熱」，但科學研究顯示，兩者均含有極高纖維。纖維在腸道中吸水膨脹，若同時進食過量，反而會阻塞腸胃，引致嚴重便秘、胃脹或噯氣。

7. 避開寒性海鮮（如螃蟹）

螃蟹屬性極寒，與燥熱的榴槤同吃會導致腸胃受到劇烈的冷熱刺激。脾胃虛弱或容易消化不良者，同吃後極易出現胃痛或腹瀉。

3類人不宜進食榴槤

除了飲食搭配的禁忌，特定體質人士在食用榴槤時亦需格外留神。首先，糖尿病及肥胖人士應嚴格控制攝取量，由於榴槤的熱量與糖分密度極高，過量食用會導致血糖大幅波動並增加體重負擔。其次，腎病患者亦不宜多食，因榴槤含有極高含量的「鉀」離子，對於腎功能不全者而言，過多的鉀離子難以有效排出體外，會直接加重腎臟負荷，甚至誘發嚴重併發症。最後，濕熱及陰虛火旺者進食後，極易誘發便秘、暗瘡爆發或令濕疹病情加重，故建議以少食為妙，以免令體內燥熱情況雪上加霜。

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