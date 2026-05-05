行李轆比公共馬桶髒58倍！專家教5大正確清潔方法 徹底防範細菌入屋

去旅行後習慣將行李箱直接放床上收拾，這個動作隨時引菌入室！有研究發現，行李轆沿街收集污垢，含菌量竟比公廁馬桶污糟58倍。不想將滿街細菌帶回家？有專家教5大清潔建議，徹底杜絕隱形細菌。

行李轆比公共馬桶髒58倍！

根據InsureandGo的一項研究，團隊與擁有微生物學理學士（榮譽）學位的微生物學家Amy-May Pointer合作，在繁忙的機場及火車站採集多個硬殼及軟殼行李箱的樣本，擦拭每個行李箱的兩個關鍵外部表面，包括輪子和底部。每個樣本均使用無菌棉籤採集，然後塗抹在已接種細菌的瓊脂平板上培植5天，以檢測細菌生長情況，並了解行李在運輸過程中會沾染哪些細菌。

研究結果發現，行李轆是整個行李箱中細菌污染最嚴重的部位。每3平方厘米的車轆上，細菌數量高達400CFU，含菌量幾乎是公廁馬桶的58倍。由於行李轆不斷在行人路、機場廁所及火車站月台等表面滾動，形同沿路收集一個完整的細菌生態系統。車轆上生長著種類最多、數量最驚人的細菌和真菌，包括常見的皮膚細菌（葡萄球菌）、活躍於潮濕環境的黏質沙雷氏菌，甚至更驗出疑似大腸桿菌，意味著車轆極可能沾染了來自鳥糞或公廁地面的糞便污染物。此外，樣本中還發現了會產生陣陣噏味、刺激呼吸道並可能引發過敏的黑色霉菌。

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研究揭1位置比馬桶髒40倍

行李箱底部是細菌污染第二嚴重的部位，每3平方厘米驗出約350CFU細菌。當行李箱靜止站立時，底部會直接緊貼地面，從而沾染芽孢桿菌孢子甚至黑霉菌等有害物質。研究更特別點出材質差異，布料製造的比硬殼更容易吸附並積聚水分和污垢。

除了行李，公共設施同樣暗藏殺機。研究發現，每日被數以百計旅客觸摸的機場行李車手柄，其含菌量達每3平方厘米280CFU，比普通公廁馬桶板還要污糟40倍。化驗證實，手柄上極易滋生有害細菌，包括蠟樣芽孢桿菌以及金黃葡萄球菌。後者如果污染食物，可能導致食物中毒，因此在搬運行李和購買機場零食時應格外小心。

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5大正確清潔方法 徹底防範細菌入屋

為了避免將行李的細菌帶返酒店甚至家中，Amy-May Pointer教5大行李清潔建議：

5大正確清潔行李方法

1.請勿將行李放在床上或桌子上

到達酒店後，千萬不要貪方便將行李箱攤平在床上或餐桌上打開，請使用行李架或直接放在地上，以免將車轆或底部的糞便細菌直接轉移到乾淨的床單上。

2.旅行後徹底抹淨行李轆及底部

旅程結束後，務必用消毒濕紙巾或梘水布徹底擦拭行李箱的車轆和底部，可以顯著減少細菌數量。如果曾推着行李入過公廁或走過污糟的街道，這一步尤其重要，以防將洗手間地板上的細菌帶回家。

3.妙用浴帽/行李箱套包裹行李轆或整個行李箱

如果想做到極致防護，在室內或酒店房間時，可考慮使用可清洗的行李套，甚至用平價的浴帽套在行李轆。這做法能完美隔絕細菌接觸地毯或床品，免受葡萄球菌等微生物侵害。

4.處理行李後要洗手

很多人記得去完廁所要洗手，卻忽略了拖完行李亦要洗手。拖着行李走過機場和街道，雙手已間接接觸無數細菌，因此在進食、觸摸面部之前，一定要徹底洗手。

5.避開明顯污糟的地面

拖行時盡量避開有積水或明顯髒污的路面，例如盡量不要將行李箱推進廁所格內。行李轆沾染的污垢越少，事後清潔就越輕鬆。

資料來源：InsureandGo

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