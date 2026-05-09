雞蛋買返屋企即洗易變質？忌放雪櫃門邊蛋架？營養師拆解雞蛋清洗/保存迷思

雞蛋是家家戶戶的必備食材，但買回家即用水洗可能更易變質？有營養師拆解雞蛋的清洗、保存與挑選迷思，其中雞蛋應放在雪櫃1位置。

營養師拆解雞蛋清洗/保存迷思 雞蛋買返屋企即洗易變質？

營養師楊斯涵在Facebook專頁發文指，雞蛋被譽為理想的營養庫，不但蛋白質利用率極高、價格親民且煮法多變，幾乎是每個家庭雪櫃必備的食材。然而，坊間對於雞蛋的處理一直存在不少誤解。很多人買雞蛋回家後，第一件事就是用水清洗，以為這樣才乾淨，但這其實是極度常見的錯誤方法。她特別為大家拆解雞蛋在清洗與保存上的各大迷思：

營養師拆解雞蛋清洗/保存迷思

雞蛋清洗迷思

超市盒裝蛋： 於超市購買的盒裝蛋，在出廠前已受過專業的清洗與殺菌處理。蛋殼表面本身有一層天然的保護膜（角質層），能有效防止細菌入侵及水分流失。若買回家後再用水洗一次，反而會破壞這層保護膜，大幅增加雞蛋變壞的風險。

於超市購買的盒裝蛋，在出廠前已受過專業的清洗與殺菌處理。蛋殼表面本身有一層天然的保護膜（角質層），能有效防止細菌入侵及水分流失。若買回家後再用水洗一次，反而會破壞這層保護膜，大幅增加雞蛋變壞的風險。 街市散裝蛋： 在街市買的散裝蛋，表面可能殘留些許雞糞或髒污。建議買回家後，只需用乾布或紙巾輕輕擦拭表面即可放入雪櫃。緊記要等到烹煮前，才用水將其徹底洗淨。

雞蛋保存迷思

雞蛋尖頭朝下保存法： 雞蛋內部有一個名為「氣室」的構造，通常位於雞蛋較圓鈍的一端。保存時請緊記要「圓頭朝上，尖頭朝下」，這樣能讓蛋黃維持在中心位置，有效延長保鮮期。

雞蛋內部有一個名為「氣室」的構造，通常位於雞蛋較圓鈍的一端。保存時請緊記要「圓頭朝上，尖頭朝下」，這樣能讓蛋黃維持在中心位置，有效延長保鮮期。 保存於雪櫃內部層架： 很多人習慣將雞蛋逐隻放在雪櫃門邊的蛋架上，但雪櫃門經常開關，溫度波動極大，容易令雞蛋變質。正確做法是將雞蛋整盒放置在雪櫃內部的層架上。

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啡雞蛋/白雞蛋怎樣挑選？

楊斯涵表示，站在超市貨架前，白蛋、啡蛋（紅蛋），甚至各種機能蛋琳瑯滿目，價錢亦相差甚遠。因此，她也教挑選方法：

蛋殼顏色（白VS啡）： 不少人誤以為啡蛋比較有營養，事實上，蛋殼顏色單純取決於母雞的品種。

蛋黃顏色（淺黃VS橙紅）： 蛋黃顏色的深淺，主要受雞隻飼料中所含的色素，如葉黃素、玉米黃素等影響。顏色較深、偏橙紅的蛋黃在視覺上固然較吸引，但其整體的蛋白質含量與核心營養差異並不大。

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她提醒，挑選雞蛋時，新鮮度比顏色更重要。除非有特殊的微量營養素需求，否則一般的新鮮雞蛋已能提供足夠且豐富的營養。

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