韓星同款「花生醬蘋果」減肥法 拆解控血糖原理 高允貞/IVE秋天都在吃！

韓星同款「花生醬蘋果」的減肥法在社交媒體上掀起熱潮，韓國多位知名女星如高允貞、女團IVE成員秋天等紛紛採用此法控制身形。花生醬向來被視為高熱量食品，為何能成為減肥神器？原來關鍵在於「穩定血糖」與「延長飽足感」。

花生醬內不飽和脂肪酸防血糖飆升

花生醬富含蛋白質與脂肪，有助於長時間維持飽足感，並自然減少碳水化合物攝取。其中的不飽和脂肪酸，能防止血糖「急升急降」的現象。血糖一旦劇烈波動，身體會分泌過量胰島素，促進脂肪生成，導致體重增加。因此，血糖管理被視為減肥的核心。

韓星同款「花生醬蘋果」的減肥法在社交媒體上掀起熱潮，韓國多位知名女星如高允貞、女團IVE成員秋天等紛紛採用此法控制身形。

花生醬富含不飽和脂肪酸還能增加有助於脂肪分解的睪固酮激素生成。美國布萊根婦女醫院研究團隊的臨床結果顯示，搭配花生醬用餐的人，比堅持低脂飲食的人更能有效減輕體重。

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蘋果低GI高纖維 必選無糖純花生醬

蘋果與花生醬的組合並非偶然。蘋果的升糖指數僅為24，屬於低升糖食品（55以下為低升糖）。其豐富的膳食纖維能進一步延緩糖分吸收，與花生醬搭配，形成雙重穩定血糖的效果。

韓籍啦啦隊女神李多慧曾在個人YouTube頻道分享，她長年將體重維持在約48公斤的秘密，就是每天早餐幾乎都吃蘋果沾花生醬。她特別強調，一定要使用100%純花生醬，而且不能添加糖，否則對減肥無益。

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專家警告：過量攝取恐致脂肪肝

儘管「花生醬蘋果」組合有助控制食慾，但專家提醒切勿過量。花生醬本身熱量高，且含有飽和脂肪。美國營養學會建議每日攝取量為2小匙。

韓國加圖立關東大學國際聖母醫院家庭醫學科金善鉉（Kim Sun-hyun）教授指出：「花生醬對血糖上升的影響雖較含糖食品小，但過量仍會增加熱量攝取，導致體重上升，並可能引發脂肪肝。蘋果的主要成分是果糖，果糖在肝臟代謝，攝取過量同樣可能造成脂肪肝。」

選購與食用要點

選擇無糖、無添加 ：市售花生醬常加糖、鹽、防腐劑，務必挑選100%純花生醬（成分只有花生）。

：市售花生醬常加糖、鹽、防腐劑，務必挑選100%純花生醬（成分只有花生）。 控制份量：每日兩小匙為限，配合蘋果切片。

資料來源：매일경제신문、Digital Today

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