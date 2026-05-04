循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵

炎夏長開循環扇降溫，但扇葉極難拆洗，隨時積藏10年陳年老塵！近日網上瘋傳2招免拆洗神技，最快只需5秒即能清走頑固灰塵。

網民教2招免拆洗電風扇神技 最快5秒清走灰塵

近日有網民在社交平台Threads發文訴苦，指家中的循環扇扇葉上積滿厚厚灰塵，卻找不到拆洗的方法，無從入手。後來他聽從朋友建議，直接將整部循環扇帶到自助洗車場，利用高壓風槍對著扇葉狂吹。結果奇蹟發生，他只需花費約十幾元極低成本，短短5秒內便將灰塵幾乎全數吹走，風扇瞬間光潔如新。貼文曝光後引起極大迴響，不少網民深感共鳴，直指相較於一般風扇，循環扇確實難拆洗得多，部分品牌型號甚至沒有卡榫或螺絲設計，變污糟後根本不知如何清潔。更有使用同款型號的網民大呻：「因為太難拆，用了10年都未曾清洗過！」。

日本媒體《grape》引述Instagram主婦「yamadake_zubora」的分享，教大家利用一塊海綿，輕鬆清理電風扇上的灰塵。需要注意，清潔前務必先拔掉電源插頭，以免風扇突然運轉導致觸電或嚴重受傷：

準備一塊海綿，用𠝹刀在海綿上以約1厘米的間隔，垂直和水平方向各劃出多道切口，操作時請小心割傷。 直接用這塊網格海綿擦拭風扇網罩，海綿的切口能完美嵌入網罩的框架縫隙中，輕輕一抹就能帶走積塵。 如果灰塵積聚太久已經變硬，建議只要用噴灑過「鹼性電解水」的抹布輕輕擦拭主機及扇葉，就能極度有效地溶解並清除灰塵。

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網民教2招免拆洗電風扇神技

選購循環扇13大建議 安全合用又消暑

消委會亦曾建議消費者從產品的功能及設計出發，並配合自身家居環境及需要，選購合適的循環扇。消委會教選購循環扇留意以下13大要點：

風速檔數 自動左右搖擺功能 自動上下搖擺功能 預設啟動時間掣 定時關機掣 遙控器 Wi-Fi功能 自然風模式 睡眠風模式 節能模式或智慧模式 增強風速模式 兒童鎖功能 可拆式風扇罩及/或扇葉

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