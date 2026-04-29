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泰國女子食醃生蝦 寄生蟲入眼險盲 專家警告嚴重可上腦致命

食用安全
更新時間：12:19 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:19 2026-04-29 HKT

喜愛生食海鮮要留意！有泰國女子在社交平台分享親身經歷：食用自家製的「醃生蝦」後，寄生蟲竟鑽到眼眶邊緣，須緊急手術取出，險些失明。當地醫生警告，半生不熟的淡水水產可能帶有寄生蟲，一旦入侵神經系統、大腦或脊髓，嚴重可致命。

連續兩日食生蝦 寄生蟲直鑽眼框

泰媒報道，泰國女子Ploylada Setthawarasin上星期在個人專頁發文分享自己的慘痛教訓。她去年10月因感染寄生蟲需緊急手術，寄生蟲感染已擴散至眼眶邊緣。

醫生問她有沒有吃生食例如醃生蝦；她承認連續吃了兩天自家製的生醃蝦。醫生隨即叫她準備入手術室。她感歎：「當時我跟任何人說，都沒有人相信！！竟然會是因為吃了自家做的醃生蝦而感染。」

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寄生蟲上眼可致失明 淡水水產是源頭

泰國醫藥廳專家指，泰國人因寄生蟲引起的眼部疾病相當常見。症狀包括眼瞼腫脹、角膜腫脹、眼壓升高、眼睛疼痛、視力模糊，甚至失明，取決於寄生蟲在眼內的位置。因此提醒喜歡吃古怪、半生熟或衛生條件不佳料理的民眾，可能面臨後續疾病的風險。

泰國Metta Pracharak醫院院長表示，社交媒體上充斥生食淡水水產（如蝦、貝、蟹、魚）的奇特食法，這些都可能帶來疾病風險。他強調：「最好的方法就是預防，而預防很簡單：不要吃半生不熟的肉類，例如『跳跳蝦』、『醃生蝦』。」

寄生蟲路徑：老鼠→螺→蝦→人眼

資深醫生解釋，這種寄生蟲通常被稱為「廣東住血線蟲（鼠肺線蟲）」，這類寄生蟲原本生活在老鼠的肺動脈中，隨糞便排出後，鑽入淡水螺、蝸牛、蝦和淡水蟹體內，也可能污染飲用水或蔬果。人進食未煮熟的蝦蟹後，寄生蟲會沿視神經進入眼睛，並從視網膜穿透到眼前房。寄生蟲上眼會導致：視力模糊、視線不清，眼前房可能出現發炎，造成虹膜發炎和視力下降。

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治療方法是用雷射殺死寄生蟲使其無法移動，再手術取出；視力的損害程度取決於寄生蟲穿行路徑對眼球造成的傷害。他呼籲：「進食前應徹底洗手，只吃徹底煮熟的食物。因為寄生蟲一旦進入身體重要部位，如神經系統、大腦、脊髓，甚至可能致命。」

感染寄生蟲會出現甚麼症狀？

根據本港衞生防護中心資料，人若進食了未經煮熟及受囊尾蚴（幼蟲包囊）污染的豬肉、牛肉或魚，便可能受到縧蟲成蟲感染。如果入侵到大腦、肌肉或其他組織，更可造成非常嚴重的感染。

如果感染小量的寄生蟲可能全無症狀；若感染縧蟲則可在糞便中排出縧蟲節段。其他可能出現的寄生蟲感染症狀包括：

  • 腹部不適、腹脹
  • 嘔吐
  • 腹瀉
  • 體重減輕
  • 腸塞
  • 貧血
  • 膽管阻塞及發炎
  • 癲癇發作（人類囊蟲病）
  • 損害肌肉或眼睛（人類囊蟲病）

預防寄生蟲感染5要點

衞生防護中心建議市民，要預防感染寄生蟲，應保持良好的個人與食物衞生，並採取以下措施：

  1. 保持雙手清潔：處理食物或進食前用梘液和清水洗手，酒精搓手液無法有效殺死腸道寄生蟲
  2. 徹底煮熟食物：盡量避免進食生肉或未經煮熟的肉類
  3. 分開處理生熟食物：保持用具清潔，避免交叉污染
  4. 定期修剪指甲：減少藏污納垢
  5. 注意飲用水安全：避免飲用未經煮沸的水

資料來源：ThaiPBS衞生防護中心

延伸閱讀：一條油甘魚藏30cm生猛寄生蟲 鯖魚都出事！專家揭高危魚類+教3招預防

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