Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

急凍肉別再用保鮮紙保存！專家教用1物替代防凍傷營養流失 忌放1地方解凍恐滋生細菌

食用安全
更新時間：16:00 2026-05-02 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-02 HKT

不少人習慣買鮮肉回家後，都用「保鮮紙」包好再放冰格急凍，但原來這做法大錯特錯！有專家指出，轉用1種物品包裹食材，不但能防變壞，更有極速冷凍兼解凍的功效。

急凍肉別再用保鮮紙保存 專家教用1物替代防凍傷營養流失

根據日本《grape》網站指出，許多人會將購買的鮮肉或食材用保鮮紙包好，然後急凍備用。事實上，用保鮮紙包肉會令肉質變差；專家強烈建議改用錫紙來保存急凍肉類，有2大優點：

  • 極速冷凍與解凍：錫紙具備極高的導熱性。相比起保鮮紙，用錫紙包裹的食物在放入冰格時能更快降溫結冰；而在需要煮食時，解凍的速度亦會大幅加快。
  • 有效防止肉類凍傷：錫紙擁有極佳的氣體阻隔性，能有效防止肉類因長期雪藏而出現冷凍燒傷或變質。

《grape》網站解釋，冷凍燒傷是指急凍食品表面因乾燥而變色、質地改變的現象。導致凍傷的3大元凶如下：

  1. 水分蒸發：在冰格的極低溫環境下，食物表面的水分會直接由固體轉化為氣體（昇華現象），導致表面乾燥，看起來像被烤過一樣。隨着水分不斷流失，肉類會變得乾燥易碎，表面甚至會出現白色斑點。
  2. 持續氧化反應：當食物表面暴露在冰格內的空氣中，即使處於低溫，依然會與氧氣產生化學反應而氧化。特別是肉類和魚類，氧化會直接導致脂肪變質、流失鮮味及變色。
  3. 儲存密封度不足： 如果包裝不夠密實，空氣容易滲入袋內，令食物容易發生「凍傷」。

【同場加映】解凍肉類｜雞肉魚肉放雪櫃解凍易中毒？5大做法細菌激增10倍！專家教3招安全解凍

1方法增加錫紙密封性 忌放1地方解凍恐滋生細菌

不少人誤以為錫紙無法像保鮮紙般緊貼食材，但《grape》網站指出，只要改變包裹手法，錫紙的密封性絕對超乎想像：

首先將肉類放在錫紙中央，將錫紙對摺緊緊包住整塊肉，然後將剩下的「左、右、上」3個開口邊緣，緊緊地向內摺起並壓實。這種包法因形似「コ」，被稱為「コ字包法」，可以達到良好的密封效果。

【同場加映】肉類放雪櫃可永久保存？超過這期限恐中毒致癌 醫生教3招安全解凍保命

《grape》網站亦特別提醒，使用錫紙保存及解凍食物時，必須注意2大安全禁忌：

  • 錫紙絕對不能放入微波爐加熱，使用微波爐解凍前，務必先將錫紙完全拆除。
  • 避免在室溫下解凍，因為會增加食物中毒細菌繁殖的風險。

 延伸閱讀：6種食物不宜放雪櫃 薯仔冷藏易有致癌物？保存隔夜飯少做1事恐中毒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
突發
1小時前
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
01:18
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
5小時前
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
2小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-03 11:23 HKT
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
14小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 全職投資者余偉龍：美恐爆股災 留半倉現金買龍頭股｜百萬倉
全職投資者憂今年爆股災 仿傚巴菲特留半倉現金 等跌市買8隻股｜百萬倉
投資理財
5小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
2026-05-03 10:00 HKT
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
16小時前
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
影視圈
15小時前
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
影視圈
12小時前