吃壽司也能防腦霧？Wasabi關鍵成分隱藏抗老密碼 2類人不適合多吃

不少人吃壽司時，都有沾芥末（Wasabi）的習慣，科學家進行一項長達25年研究發現，這股辛辣勁背後可能藏著對抗失智的關鍵！

Wasabi隱藏「抗老密碼」

身體的慢性發炎是癌症與失智的隱形元兇，日本研究發現，芥末成分6-MSITC能活化細胞內的轉錄因子 NRF2，讓細胞防禦力全面升級且效果持續超過24小時；實驗數據顯示，這項成分不僅能顯著改善60歲以上長者的工作與情節記憶，還能提升45至69歲中高齡者的注意力，甚至讓慢性疲勞患者的腦霧評分與認知速度獲得明顯進步。

拆解成分：本山葵與辣根醬不同

營養師曾建銘指出，本山葵屬於十字花科，擁有獨特的「硫代葡萄糖苷-芥子酶」系統。文獻顯示山葵含有多種「異硫氰酸酯類（ITCs）」，其中主角6-MSITC最常被討論，具備強大的抗發炎、抗氧化與神經保護作用。值得留意是，一般超市管裝或便宜店家的綠色醬料多半是「辣根」做的，幾乎不含6-MSITC。

這項研究結果指出：

長者試驗： 針對72位60至80歲長者進行為期 12 周的雙盲隨機對照試驗，證實記憶力獲得改善。 中高齡試驗： 針對50位45至69歲受試者進行 8 周試驗，處理速度與注意力有所提升。 美中不足： 針對慢性疲勞與腦霧的研究目前僅有15位參加者，且缺乏安慰劑對照組。加上部分隨機試驗有廠商資助，因此目前被定位為「早期臨床階段」。

壽司要沾幾多Wasabi先夠？

很多人想知道「壽司要沾幾克才夠？」曾建銘坦言，目前難以精確換算。研究劑量參考：記憶研究每日使用0.8毫克的 6-MSITC；疲勞研究則用到4.8至9.6毫克。醫生提醒不要為了健康把山葵當補品吃，食物型攝取就當調味，若追求功能效益，應選擇標明 6-MSITC 含量的標準化萃取產品。

2類人不適合「大吃特吃」

曾建銘對於不適合食用的族群採取保守立場。雖然一般食物攝取量很安全，但大量攝取山葵可能增加出血與瘀青風險。本身有出血傾向、正在使用抗凝血或抗血小板藥物、或是在手術兩周內的人，請務必特別小心。

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