下雨天濕鞋發臭隨時變細菌溫床！即學5招極速乾鞋法 善用4物更可除臭

天文台今日（4月24日）指出，高空擾動本港帶來驟雨及狂風雷暴。下雨時隨時搞到雙腳連鞋濕透，不但會散發陣陣尷尬酸臭味，更會淪為真菌繁殖的最佳溫床，隨時誘發足部疾病。有品牌教5招超實用的極速乾鞋法，並教善用4物輕鬆吸濕除臭。

下雨天濕鞋發臭隨時變細菌溫床 易引發3大足部疾病

根據The North Face在網頁發文表示，最近天氣陰晴不定，一場突如其來的大雨隨時令雙腳連鞋盡濕，令人相當困擾。想像一下，正趕往重要場合卻遭遇大雨，雙腳被悶在濕透的鞋內，不但影響舒適度，更會散發陣陣異味，令人尷尬。更嚴重的是，穿著濕鞋會令足部長期處於潮濕狀態，大大增加感染真菌的風險，以下是3種穿濕鞋容易引發的常見足部疾病：

香港腳（足癬）：濕透的鞋廂是黴菌繁殖的最佳溫床，容易誘發香港腳，導致腳部皮膚出現紅腫、痕癢、發炎及脫皮等症狀。 灰甲（甲癬）：與香港腳一樣由真菌感染引起，長時間穿著濕鞋會增加感染風險，令腳趾甲變厚、變色（如變黃或灰白）、變形甚至散發異味。病情嚴重時，更可能演變成甲溝炎，引起劇痛。 腳趾起水泡：穿著濕透的鞋子長時間行走，會增加皮膚與鞋內壁摩擦的機會，容易導致腳趾間形成水泡，帶來疼痛與不適。

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即學5招極速乾鞋法 鞋底放2物更快乾

The North Face分享了5個讓鞋子快速變乾的小技巧，大家可根據鞋子材質及實際情況，選擇最合適的方法：

即學5招極速乾鞋法

1.使用吹風機

建議使用冷風或溫和低溫風力，切忌用高溫熱風吹向皮革、麂皮等易損材質。吹風時應與鞋面保持適當距離並不斷移動，避免局部過熱燙傷鞋面。一般吹15至30分鐘即可，具體時間視乎材質和濕透程度而定。

2.塞報紙或廚房紙巾

將報紙或廚房紙揉碎塞滿鞋廂每個角落，最大程度增加吸濕面積。當紙張變濕後應立即更換，並將鞋子放置在通風良好處，有助於水分揮發，加快乾燥速度。

3.鞋底放報紙或筷子

皮鞋底容易吸水，可在鞋底墊報紙吸濕；或用舊筷子將鞋子架高，讓鞋底與地面保持距離，創造空氣流通空間，有助於鞋底快乾。留意運動鞋因多為橡膠底且底部有凹槽，本身不吸水且通風，則無需此步驟。

4.立起來晾乾

將鞋子靠牆直立擺放，減少與地面的接觸面積，有助鞋子更快變乾。

5.放入乾燥劑或除濕劑

當鞋子大致乾透後，可放入適量的乾燥劑或除濕劑，確保內部毫無殘留水分，徹底恢復乾爽。

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善用4物更可除臭 咖啡渣也有效

台灣IRIS OHYAMA在網站介紹以下4種簡單又實用的鞋子濕掉除臭方法，讓鞋子重新變得乾爽、清新不尷尬：

小梳打粉急救法：小梳打粉具備極佳的吸濕與除臭功效，只需將適量小蘇打粉裝入舊襪子或紗袋中，放入鞋內靜置一晚，即可有效吸走殘留水氣及去除異味，特別適合應急處理濕鞋後的異味。 咖啡渣除臭法：將徹底曬乾的咖啡渣裝入透氣袋，放進鞋內靜置數小時，不但能吸附異味，更會散發陣陣天然咖啡香。 活性碳吸濕法：活性碳（如竹炭包）的多孔結構能有效吸附空氣中的水氣與臭味分子。此方法除臭力持久，十分適合放入鞋櫃作日常保養，但需記得定期更換以維持效果。 除臭噴霧快速應急：若趕著出門又擔心鞋子有味道，市面上的鞋用除臭噴霧便是最佳救急幫手。建議挑選天然、不含酒精的溫和配方，噴灑後靜置一會兒再穿上，瞬間帶來清新氣息。

資料來源：The North Face、台灣IRIS OHYAMA

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