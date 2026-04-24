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潮濕天氣必睇！抽濕機5大正確用法 專家：放對位置效果倍增

食用安全
更新時間：12:04 2026-04-24 HKT
發佈時間：12:04 2026-04-24 HKT

本港未來一周天氣不穩，天文台預測受東北季候風影響，今日起至下周五多雲、間中有驟雨及狂風雷暴，氣溫轉涼，介乎19至23度，相對濕度最高達95%。家居濕氣重，抽濕機成為必備家電。但大家又用得正確嗎？專家指，抽濕機擺放位置也大有學問，用錯方法隨時抽濕無效兼傷皮膚。

使用抽濕機有5大貼士 用對可預防關節痛/哮喘/敏感

外科醫生江坤俊在節目《挖健康》中分享，抽濕機連擺放位置也有講究，放對位置有助增強抽濕效果，更點出了5大正確使用抽濕機貼士。

貼士1：抽濕機放正中央 勿靠牆角

原因：抽濕機若擺在牆角，空氣對流不佳，只能抽走局部濕氣，效果大打折扣。
正確做法：將抽濕機放置於家中中央位置，同時開啟風扇輔助，加強空氣循環，令全屋濕氣均勻被抽走，抽濕效率倍增。

貼士2：濕度設定60至65% 並非越乾越好

原因：若將濕度調至20%至30%，空氣過於乾燥，容易抽走皮膚表面水分，導致皮膚乾裂、痕癢，甚至引發呼吸道不適。
正確做法：將抽濕機濕度設定在60%至65%之間，既能有效抑制霉菌和塵蟎，又不會對身體造成負擔。

【同場加映】潮濕濕疹｜開冷氣抽濕機怕濕疹發作？ 醫生教揀4類護膚品保濕減輕濕疹

貼士3：睡覺時不宜開機

原因：睡眠期間長時間開動抽濕機，會持續抽走皮膚表面水分，尤其面部皮膚較薄，容易變得乾燥、脫皮，甚至加速老化。
正確做法：建議在日間或睡前2至3小時開機抽濕，待寢室濕度下降後關機才入睡。

貼士4：使用時必須緊閉門窗

原因：若門窗打開，室外潮濕空氣會持續流入，抽濕機無法集中處理室內濕氣，等於白費電力。
正確做法：使用抽濕機前，確保所有門窗關妥，形成密閉空間，才能有效降低室內濕度。

貼士5：定時清理積水槽

原因：積水槽水分過滿，會影響抽濕機的正常運作，水分甚至會在機內重新揮發，令抽濕效果下降。
正確做法：每當積水槽快滿時即時倒掉，並定期清洗水槽，防止霉菌滋生，保持抽濕效能。

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應定期清潔或更換濾網 健康抽濕

江坤俊醫生提醒，抽濕機是對抗潮濕的好幫手，但必須用對方法。除了上述5點，也應定期清潔或更換濾網，避免塵埃積聚影響空氣質素。潮濕季節做好家居濕度管理，不僅可預防關節痛、哮喘及皮膚敏感，更可減少霉菌滋生，保障全家健康。

資料來源：《挖健康》

延伸閱讀：轉季易感冒濕疹復發 營養師推介6類食物提升免疫力

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