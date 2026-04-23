港女分享街坊教阿華田止痾大法 醫生拆解背後原理 2類人不適合飲用

近日一名港女於社交平台分享街坊教路飲用一款神級飲品「阿華田」治療肚痾後不適，令不少人嘖嘖稱奇。有醫生接受《星島頭條》訪問，拆解「阿華田止痾」背後真正原理及風險。

網傳「神級飲品」阿華田止痾妙法

一名港女近日在社交平台Threads發帖，留言指「香港太多隱世高手： 上次肚痾隔離陳師奶都係教我飲阿華田就可以好返，我心諗呢條友係咪嚟搞笑，點知真係好返 Clsss」。除了阿華田治療肚痾妙法，「陳師奶」還教路月經後手凍腳凍，飲滴雞精進補，對此，樓主大呼：「陳師奶，果然係我恩人」

帖文發出後引起網民熱議，不少人直言：「發現新知識，肚痾飲阿華田+嚟M一星期後飲雞精」、「肚痾飲寶礦力有聽過 阿華田真係冇」、「以後細路扭買阿華田，啲媽咪冇得話Jayden,你肚痛唔可以drink呢啲」、「以後細路扭買阿華田，啲媽咪冇得話Jayden，你肚痛唔可以drink呢啲」、「阿華田呢個真係秘笈嚟 我唔係第一次聽」、「真係唔好睇小啲師奶」。

另有網民分享個人經驗：「我家庭醫生都係咁教，話阿華田同美祿入面有好多礦物質 (但唔好買三合一有奶個啲）肚屙時飲可以黏住埋腸胃既菌幫助啲菌快啲排清，又不失營養」。

醫生拆解背後原理：其實是補給

家庭醫生林永和接受《星島頭條》訪問，解釋阿華田背後原理，他直言「阿華田在醫學絕對不是止痾藥」。事實上，腸胃炎引致的肚屙重點在於補水與熱量，阿華田含有麥芽、糖分、可可粉與乳清粉，能提供水分、糖分與電解質，讓人「肚空空時飲咗舒服啲」。但飲用阿華田「唔會令你痾得少啲」，甚至可能因為成分刺激，導致「痾得更加多」。

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2類人不適合飲用 ！隨時變「升糖炸彈」

雖然阿華田美味可口，平日可適量飲用，但若處於嚴重肚瀉情況，林永和醫生提醒應及早治療，不是靠阿華田。對於特定體質的人來說，風險更是高過收益：糖尿病患者飲用阿華田會導致升糖指數變高，令糖尿不穩定；而乳糖不耐症人士飲用後，則可能出現肚屙、肚脹等反效果。

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腸胃鬧脾氣？休息才是關鍵

當面對腸胃不適，林永和醫生建議最有效的方法其實是回歸基本步。首先要讓腸胃休息，飲食選擇清淡，減少食辛辣、油膩食物。同時要留意是否有缺水情況，適量補充水分或電解質。他強調藥物只是備用，一般的腸胃不適靠休息已足夠，但若出現發燒或痾血等求醫警訊，這就不是「陳師奶」能解決的範疇，必須盡快就醫。

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