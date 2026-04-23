茶包泡茶恐吞116億微塑膠？醫生點名6大高危習慣 必學5招降中毒風險

微塑膠污染問題日益嚴重，甚至已入侵人體，如長期攝取可引發癌症、不育！有營養師列出6大高危習慣，其中單是沖泡一個茶包，竟可釋出高達116億顆微塑膠。到底有何方法減低微塑膠對健康帶來的風險？

茶包泡茶恐吞116億微塑膠？醫生點名6大高危習慣

家醫科醫生李思賢近日在個人Facebook專頁分享，微塑膠並不僅僅是一個環境污染問題；事實上，它早已經悄悄入侵，並進入身體之內。他綜合了多項國際研究，列出以下6個日常可能每天都在做的高危習慣，以及其釋放出微塑膠的驚人具體數字：

6大習慣易吞微塑膠：

沖泡一杯塑膠茶包的茶：沖泡一杯茶，竟會釋放高達116億顆微塑膠進入茶杯中。 將塑膠飯盒放入微波爐加熱：短短加熱3分鐘，每平方厘米便會釋放出422萬顆微塑膠，以及高達21億顆納米塑膠。而且溫度越高、加熱時間越長，釋放量就越多。 每日一杯手搖飲品：在熱飲的條件下，每公升飲品含有數千至5,000顆微塑膠。若維持這習慣一年下來，隨時會喝進將近36萬顆微塑膠。 飲用樽裝水：每公升樽裝水含有24萬顆納米塑膠，數量是同等份量自來水的3倍之多。 每次使用塑膠砧板切菜：每切一次菜，大約會釋出1,114顆微塑膠。一年累積下來，高達1,450萬至7,940萬顆微塑膠會混入食物中。 穿著尼龍或聚酯纖維衣物：穿著僅20分鐘，每克布料就會脫落400條微纖維進入室內空氣中。全年穿著的脫落量高達9億條，是洗衣機釋放量的3倍。

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醫生教5招降風險 減低微塑膠攝取量

李醫生坦言，沒有人能夠完全避開微塑膠，但絕對可以透過改變生活習慣，將接觸風險降到最低。他建議日常可做以下5件事來減低暴露：

改用棉布茶袋或散茶 塑膠容器絕不進微波爐 改用木製或不鏽鋼砧板處理食材 多選擇天然纖維材質，如棉、麻、羊毛等 保持家居通風

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微塑膠/塑化劑可致癌？

本港食安中心指，「微塑膠」即是微細的塑膠，可能會污染環境及危害海洋生態，甚至會進入食物鏈，被人體攝取。歐洲食物安全局把微塑膠界定為大小介乎0.1至5000微米之間的不規則形狀塑膠混合物，可微小如某些細菌，也可大如1顆黃豆。

至於塑化劑（又稱增塑劑），則是用來加入硬塑料等物料中，使更具彈性和耐用。廣泛用於多種工業和消費產品，主要用於聚氯乙烯（PVC）產品，當中有些用於食物接觸物料。不過，人體可有效代謝和排出鄰苯二甲酸酯等塑化劑，攝入小量鄰苯二甲酸酯不會影響健康。不過，台灣中研院於2014年發布一項的研究報告指出塑化劑與乳癌的關係。研究團隊追蹤11,923名女性達20年，證實經常接觸塑化劑產品、暴露於塑化劑的女性，患乳癌風險比一般人高90%。

資料來源：家醫科醫生李思賢、食安中心

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