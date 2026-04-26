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喉嚨冷知識 為甚麼人類不能連續吞口水5次？揭開身體自動「煞車」5大原因

食用安全
更新時間：18:01 2026-04-26 HKT
發佈時間：18:01 2026-04-26 HKT

為甚麼人類不能連續吞口水5次？別擔心，你並不孤單，這不是體力問題，而是大腦的保護設定，以下為你揭開身體「煞車」5大原因。

原因1：口水供應不足

吞嚥需要口水當「潤滑劑」，口水並非無限量供應。當沒吃東西時，口水分泌流速極低；受到刺激時才會增快。當你短時間內連吞 4-5 次，口水的產出速度遠遠跟不上你吞嚥的速度。一旦缺乏潤滑，咽喉黏膜摩擦力增加，會立刻向身體發出警號，「強行中止」吞口水動作。

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為甚麼人類不能連續吞口水5次？
為甚麼人類不能連續吞口水5次？

 

原因2：肌肉短暫「停機」

別小看「吞」這個動作，它其實是一場精密作戰，需要超過20多組肌肉協同工作。從口腔推送到食道蠕動，這套流程必須在1.26 秒內完成一系列工作。大腦神經元在控制這套動作後會進入短暫的「萎靡狀態」，這在醫學上稱為「絕對不應期」。這段時間內，無論外界如何刺激，疲憊的肌肉和神經都會拒絕執行任務。

原因3：大腦啟動「呼吸優先」

咽喉是人體的交通要道，食道和氣管在此分流。為了怕你被口水嗆到，大腦設定了一個機制，吞嚥時，為了防止東西誤入氣管，大腦會自動暫停呼吸吸0.5到1.5秒。如果你瘋狂連吞，大腦會優先保證呼吸正常，強行啟動「保護性抑制」。這就像電腦為了防過熱自動停頻一樣，人體神經系統也會對頻繁吞嚥發出「暫停」信號。

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原因4：當「自動」變「手動」

吞口水本來是身體的「自動化程式」，但當你刻意去挑戰它時，動作就變成「意識化」。就像你平時走路很順，但如果特別盯著自己的腳步看，反而會不協調。人類大腦缺乏「連續快速吞嚥」動作記憶，這種不常見的刻意干預更容易導致出錯與停頓。

原因5：實驗數據揭曉！

根據多項實驗觀察，研究者發現人類在「連續吞嚥」這件事上的極限非常一致：

  • 85% 的人：會在第4次吞嚥時感到明顯困難。
  • 不到 5% 的人：能勉強完成5次，但通常伴隨著強烈的喉嚨不適感。
  • 關鍵在於「時間」：研究指出，只要間隔超過1秒以上，大多數人都能完成5次甚至更多。

 

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