國家版「防癌說明書」出爐 一文睇清15條守則 1個港人習慣最易中招
發佈時間：15:30 2026-04-22 HKT
大家都說「養生」是一件奢侈的事，但及早防癌可以很簡單！國家衛健委最近發布一份「防癌說明書」，以下15條守則當中有一半與飲食習慣息息相關，一齊看看！
一、 飲食習慣
1. 別讓「毒物」入口
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花生、粟米發霉會產生強致癌的「黃曲霉毒素」，亦是肝臟的頭號殺手，變壞食物應盡早棄掉。
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檳榔是口腔與食道黏膜的強酸，長期咀嚼極易誘發口腔癌。
2. 拒絕「高溫」食物
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香港生活節奏快，不少打工仔為了節省時間，往往會快速吞下食物「光速」用餐。要注意超過65℃的熱飲是食道癌的「隱形危機」，包括熱湯、高溫餸菜，建議讓它們「冷靜」一下，溫熱入口最安全。
3. 拒絕「重口味」食物
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臘肉、鹹菜含有亞硝酸鹽；燒烤和油炸物則藏有致癌的多環芳烴。
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香腸、火腿、煙肉等加工肉製品，已被證實與結直腸癌密切相關。
4. 戒掉「甜蜜陷阱」
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甜點與「港人喜愛廢水」奶茶都容易致肥，而肥胖是乳腺癌、胰腺癌等癌症的「培養皿」，建議戒掉添加糖。
5. 補充蔬果全穀
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每天進食夠300至500克蔬菜；200至350克水果。全穀物（如玄米、雜豆）能有效降低腸癌風險。
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二、運動習慣
1. 管理腰圍與體重
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肥胖是一種慢性炎症，BMI 應控制在18.5至23.9之間。男性腰圍別超過90厘米，女性別過85厘米。
2. 拒絕久坐
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久坐會讓免疫力「生鏽」。每周堅持150分鐘快走或慢跑，亦建議行樓梯、做家務！
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三、社交習慣
1. 戒煙限酒
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吸煙是導致肺癌的頭號主因，無論是電子煙還是二手煙，通通都要避開。
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酒精代謝產生的乙醛是強致癌物，最安全的飲酒量是「零」。
2. 守護衛生
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幽門螺桿菌、肝炎病毒是肝癌與胃癌的誘因，聚餐用公筷，減少共用餐具。
3. 物理防護
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紫外線是皮膚癌元兇，出門記得帶備雨傘、防曬用品。
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裝修甲醛、油煙都是隱形毒氣。天晴時多開窗，煮飯必開抽油煙機。
四、 科學預防
1. 兩大疫苗
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乙型肝炎疫苗： 預防肝癌的第一道關卡。
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HPV 疫苗： 遠離宮頸癌與口咽癌的最佳手段，適齡男女都應考慮。
2. 母乳餵哺
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堅持母乳餵哺至少6個月，媽媽患乳腺癌與卵巢癌的風險亦會下降。
資料來源：新華社微信公眾號
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