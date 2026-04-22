豆腐冷知識 盒裝豆腐為甚麼要浸在水裡？日本廚師公開3大神奇用途！

我們平日在超級市場購買盒裝豆腐時，總會發現包裝內裝滿了水。這不僅是為了美觀，其實背後隱藏科學考量。日本大廚 Papuchan 撰文揭開這層「保護水」的神奇用途，網民直呼：「長知識了！」

我們平日在超級市場購買盒裝豆腐時，總會發現包裝內裝滿了水。這不僅是為了美觀，其實背後隱藏科學考量。

豆腐為甚麼要浸在水裡？3大神奇用途公開

根據《Yahoo! JAPAN》報導，日本大廚Papuchan撰文表示，這不僅僅是為了看起來水嫩：

最強緩衝墊： 豆腐質地極其脆弱，包裝內的水能提供有效的緩衝功能，減緩運送過程中的震動與碰撞，確保豆腐完整不破裂。

阻隔外部污染： 水能阻隔豆腐與空氣直接接觸，有效降低氧化速度，並抑制細菌滋生。

鎖住豆香： 水分能防止豆腐的水分流失，讓口感與風味在保存期限內維持最佳狀態。

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盒裝豆腐要再清洗嗎？這1類情況才需要

另一方面，不少家庭主婦有其他迷思，盒裝豆腐要重新洗一次處理嗎？

盒裝豆腐： Papuchan 透露，盒裝內的液體在填充過程中皆經過接近飲用水的高衛生標準程序。因此，從超市買回來的盒裝豆腐其實不需再清洗，直接煮食即可。

散裝豆腐： 如果是在傳統市場購買的散裝、未封口豆腐，因為暴露在空氣中且容器衛生難測，建議料理前先以清水簡單沖洗較為安心。

吃不完怎麼辦？兩步驟正確保存法

再者，一旦豆腐包裝拆封，水質接觸空氣後就容易滋生細菌。專家建議，若豆腐無法一次食用完畢，請遵循以下步驟：

更換新水： 倒掉原包裝內的液體，將剩下的豆腐放入乾淨容器中。 淹沒保存： 加入乾淨的新清水，並確保完全淹沒豆腐，密封冷藏，但仍建議在 1-2 天內盡速食完。

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