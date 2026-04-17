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春夏帶飯易變壞？營養師揭飯盒裝入「三寶」殺菌防食物中毒：檸檬酸/醋/咖哩粉

食用安全
更新時間：12:27 2026-04-17 HKT
發佈時間：12:27 2026-04-17 HKT

本港踏入春夏，天氣回暖潮濕，不少自備飯盒的打工仔和學生都不免擔心，飯盒存放室溫下數小時，會否變成細菌溫床？有專家分享，部分天然調味料的確能抑制細菌，更公開了裝盒技巧、食材配搭及冷卻秘訣，助大家輕鬆炮製安全又美味的飯盒。

飯盒｜天然抗菌三寶：檸檬酸、醋、咖哩粉

日媒報道，營養師松田加奈指出，調味料中也有天然抗菌三寶，包括檸檬酸、醋、咖哩粉：

抗菌調味料｜1. 梅乾

含豐富檸檬酸，具有強效殺菌作用，這正是梅乾讓飯盒不易變壞的原因。

抗菌調味料｜2. 醋

其主要成分「醋酸」殺菌能力很強。松田加奈建議，煮兩杯米時加入一湯匙醋同煮，可提升白飯的防腐能力。若擔心醋味，可用沾了醋的廚房紙巾擦拭飯盒內側，再裝入食物。

抗菌調味料｜3. 咖哩粉

咖哩粉內含多種具防腐及殺菌效果的香料，松田加奈強調，不要只在最後才撒上咖哩粉，要與食材一起徹底拌炒，才能發揮作用。

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其他具抗菌功效的調味料包括：

  • 青紫蘇
  • 山葵
  • 日式黃芥末

飯盒｜裝盒4大法則杜絕細菌溫床 

松田加奈指，食物裝盒時要留意以下4法則，才可杜絕細菌溫床：

  1. 徹底加熱：肉類、魚類、蛋必須煮至熟透，避免未煮熟或「半生熟」狀態，以免滋生食源性致病菌。

  2. 完全冷卻：白飯和配菜在溫熱時裝盒會產生水氣，加速細菌繁殖。一定要完全放涼才入盒。

  3. 冷卻後才蓋蓋：溫熱時蓋上蓋子，水蒸氣凝結在蓋內，成為細菌的溫床。

  4. 不留水分：潮濕的環境容易滋生細菌。燉煮類菜餚可拌入柴魚片（鰹魚乾）吸收多餘水分；避免用生菜葉做間隔，改用市售的分隔片和抗菌紙。

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她補充，食源性致病菌最活躍的溫度約為30至40度。若無法在食用前一直冷藏飯盒，可放入冷凍食品如冷凍毛豆，代替保冷劑/冰袋自然解凍，或者將熱氣騰騰的配菜裝入保溫瓶中。

飯盒｜剩菜「變身」可樂餅、煎蛋捲、春卷

許多家庭習慣將前一天的晚餐剩菜放入飯盒，但如何去除「隔夜感」？松田加奈分享幾個簡單技巧：

1. 改變剩菜賣相口感：

  • 加入柴魚片、白芝麻或切碎青海苔拌勻。

2. 變軟腍的炸雞

  • 拌上以番茄醬調製的糖醋醬，或加辣椒、豆瓣醬做成辣味版。

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3. 炒菜

  • 用蛋皮包裹蔬菜，製成煎蛋捲。

4. 薯仔沙律：

  • 加入芝士，用春卷皮包好油炸，製成春卷。

5. 薯仔燉肉：

  • 壓碎後搓成餅狀，沾麵包糠炸或煎成可樂餅。

飯盒｜紅黃綠三色人食物提升幸福感

「人類的大腦會將色彩繽紛的餐點判定為豐盛美味，促進血清素分泌，帶來幸福感。」松田加奈解釋，即使分量不多，色彩豐富的飯盒也能令人更快滿足，對控制體重亦有幫助。

1. 紅色食物

  • 功效：助吸收茄紅素和維他命A
  • 食物：蟹肉棒、紫蘇漬物、梅乾、番茄

2. 黃色食物

  • 功效：提供維他命C和類胡蘿蔔素、葉黃素
  • 食物：水煮蛋、糖漬芝士、粟米粒、彩椒

3. 綠色食物

  • 功效：有助膳食纖維攝取
  • 食物：西蘭花、冷凍毛豆、青瓜

 

資料來源：otonanswer

延伸閱讀：女子吃隔夜菜後腎受損 全家也入院！醫生揭忽略6件事超危險

 

 

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