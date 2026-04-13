花灑含菌量是自來水100倍 恐致肺部感染皮膚爛 專家教正確清洗步驟避免養菌

每日沐浴本是潔淨身心的享受，但家中的花灑，可能正悄然成為威脅健康的細菌溫床。使用日久的花灑，除了出水變慢、堵塞、漏水等煩惱，內部更藏過萬病原菌，可能引發肺部、皮膚感染，威脅全家人的健康。花灑應多久清洗一次才安心？

花灑含菌量是自來水100倍 恐致肺部感染皮膚爛

根據內媒《生命時報》報道，權威科學期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）的一篇研究指出，花灑內部溫暖、潮濕的環境，是微生物滋生的絕佳溫床，當中包括霉菌及多種致病菌。美國科羅拉多大學的研究人員曾對全美多個州份、共45個家居花灑樣本進行化驗，有驚人的發現：幾乎每個花灑都藏匿著數以萬計的病原菌，當中更有三成樣本被檢測出可引致肺部感染的「鳥分枝桿菌」（Mycobacterium avium）。這些微生物會在花灑內部形成一層黏滑的「生物膜」，如同堅固的堡壘，令其更難被徹底清除。

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研究人員解釋，「鳥分枝桿菌」在城市供水系統中相當普遍。一般飲用水經高溫煮沸後，能有效殺滅此類細菌；然而，花灑中的細菌數量竟是自來水的一百倍。當淋浴時，這些細菌會隨著水柱噴灑形成氣溶膠（aerosol），極小微粒能輕易被吸入體內，引發感染。

研究指出，對於免疫系統功能正常的健康成年人而言，無需過分憂慮。但對於長期暴露在這種環境下的高危群組，例如抵抗力較弱的長者、幼童、孕婦，以及本身患有結核病或免疫系統疾病的人士，則可能引致嚴重後果。

除了鳥分枝桿菌，花灑樣本中還驗出了其他潛藏的病原體，包括退伍軍人桿菌、非結核分枝桿菌及銅綠假單胞菌等，它們均有機會引發肺部、皮膚甚至血液感染。

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如何正確清潔花灑？

復旦大學附屬中山醫院檢驗科主管技師鮑容表指出，當發現家中花灑出水變細、水流堵塞，或出現黃色水垢時，便是必須清潔的明確警號。他建議每3個月，以下列步驟徹底清潔花灑一次：

專家建議每3個月徹底清潔花灑 預防病菌堆積

正確清潔花灑4大步驟：

浸泡消毒：使用消毒劑或白醋，以1:1比例與清水稀釋，將整個花灑頭浸泡約1小時。

徹底沖洗：浸泡後，用清水將花灑徹底沖洗乾淨，去除殘留的醋酸或消毒劑。

疏通水孔：若仍有堵塞的出水孔，可用幼針小心地逐一疏通。

擦拭表面：花灑表面的污漬，可用軟布沾取少量白醋輕輕擦拭。

專家提醒，選購具備「自潔功能」的花灑，例如配備矽膠出水嘴或內置清潔針的設計，能讓日常保養事半功倍。長期未使用的花灑，在重新使用前務必徹底清潔消毒。另外，日常淋浴時，應避免讓花灑水柱直接衝擊口腔，增加感染風險。

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保持浴室乾爽防霉菌滋生5大技巧

除了注意花灑衞生，浴室環境作為家中最潮濕的地方，容易滋生霉菌，損害健康。專家提出了以下5大防霉重點：

保持空氣流通：經常打開浴室門，或在開窗的同時啟動抽氣扇，促進空氣對流。 勤換清潔用品：長期不更換的清潔海綿或抹布，本身就是細菌的溫床，應定期更換。 清理閒置瓶罐：沐浴露、洗髮水等瓶罐的底部、瓶口及內部，都是霉菌最愛的藏身之處，應及時清理不再使用的空瓶。 即時清理排水口：每次沐浴後，應立即清理積聚在排水口的頭髮，防止其成為滋生細菌和霉菌的溫床。 清潔浴室死角：浴室門後、地墊、洗衣機去水喉管等，即使不直接接觸洗澡水，亦因潮濕而容易發霉，打掃時絕不能忽略。

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