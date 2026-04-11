氣墊粉底推介｜日本《LDK》評測14款人氣產品 只有1款獲A級 保濕持久遮瑕度高！

氣墊粉底是韓國熱門的彩妝產品，它是節省時間、能打造水潤妝容的絕佳選擇。日本雜誌《LDK》測試市面14款氣墊粉底產品，當中包括「Aprilskin」、「Banila Co.」及「TIRTIR」等熱門品牌，全面對比各款產品的妝效、持久度和使用感，最終只有1款產品獲A級。

日本《LDK》評測14款氣墊粉底 只有1款獲A級

《LDK》公布14款氣墊粉底產品的測試結果，其中3大評分標準如下：

妝效 ：髮型師兼化妝師辻由美子將每種產品塗抹在受測者臉上，檢查其對皮膚瑕疵的遮蓋力、粉底的質地以及確認是否達到廣告宣稱的妝效。

：髮型師兼化妝師辻由美子將每種產品塗抹在受測者臉上，檢查其對皮膚瑕疵的遮蓋力、粉底的質地以及確認是否達到廣告宣稱的妝效。 持久度 ：將一定份量的每種產品塗抹在人造皮革上，然後在上面噴灑模擬皮脂，再施加蒸氣以觀察產品的變化。

：將一定份量的每種產品塗抹在人造皮革上，然後在上面噴灑模擬皮脂，再施加蒸氣以觀察產品的變化。 使用感：專業人士和多位測試人員實際使用產品，測試各個方面，例如開合粉盒的便捷程度、上妝的舒適度以及粉撲的好用程度。

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LDK實測：14款氣墊粉底使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測氣墊粉底完整名單：

B級（3.21分）：EITHER& ペブルグロウクッション/21N Natural（日圓¥3990，約HK$197）

B級（3.29分）：%Recipe Xファイン サテンウェア メッシュクッション/21N 象牙色（日圓¥3300，約HK$163）

B級（3.63分）：TIRTIR マスクフィットルビーメッシュクッション/21N Ivory（日圓¥2970，約HK$147）

B級（3.63分）：EasyDew メラBトーニングアンプルクッション/22號 淺米色（日圓¥4990，約HK$246）

B級（3.67分）：Espoir メラBトーニングアンプルクッション/23 Beige（日圓¥3220，約HK$159）

B級（3.71分）：TOCOBO アップルデューイフィットクッションファンデーション/23 蜂蜜色（日圓¥2350，約HK$116）

B級（3.71分）：VDL カバーステイン ハイカバー クッションファンデーション/A02（日圓¥3630，約HK$179）

B級（3.75分）：keybo F5 Refresh Cushion /#23 薑米色（日圓¥2200，約HK$109）

B級（3.79分）：ABOUT TONEスキンレイヤーフィットクッション/ 22 Ivory（日圓¥3190，約HK$158）

B級（3.79分）：Aprilskin Hero Cushion /23 自然米色（日圓¥3700，約HK$183）

B級（3.88分）：JUNG SAEM MOOL エッセンシャルスキンヌーダーロングウェアクッション/Medium（日圓¥3520，約HK$174）

B級（3.88分）：Banila Co. Essence Skin Pink Cushion / 23 Beige（日圓¥2550，約HK$126）

B級（3.92分）：pmr Niacica 水潤奶油氣墊粉底液/02 米色（日圓¥3300，約HK$163）

A級（4.04分）：hince カバーマスターピンククッション/22 自然色（日圓¥2420，約HK$119）

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《LDK》評測冠軍氣墊粉底有何優點？

在各款產品中，「EITHER& ペブルグロウクッション /21N Natural」獲得最後一名，《LDK》測試員指，「EITHER& ペブルグロウクッション /21N Natural」是一款半光澤型產品，主打保濕，能夠打造「宛如AI般透亮的肌膚」妝效。雖然質地輕薄，但多層疊加也能達到不錯的遮瑕效果，不過容易卡粉，上妝時需要格外小心。另外，粉底液無法均勻地附著在粉撲上，容易造成上妝不均勻。

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「hince カバーマスターピンククッション /22 自然色」排名第1位。這款氣墊粉底實現了持久遮瑕和自然光澤。它輕薄自然的妝效，質地細膩，既不會過於油亮也不會過於啞光。包裝亦易於開啟，花瓣形粉撲即使是小面積塗抹也輕鬆自如。

資料來源：《LDK the Beauty》

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